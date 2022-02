Galaxy S22: Samsungs Ultra-Smartphone hat Probleme mit dem Display

Samsungs neues Top-Smartphone Galaxy S22 Ultra hat ein Problem mit dem Display - besser gesagt mit der Bildausgabe, denn das große Dynamic OLED-Panel selbst ist nicht die Ursache. Angeblich liegen die Gründe für die von frühen Käufern gemeldeten Probleme in der Software.

Breiter farbverfälschter Streifen quer über das Display

Samsung: Fehler bei bestimmten Geräten unter bestimmten Bedingungen

Reddit

Seit einigen Tagen häufen sich Berichte von Käufern des mit Preisen ab 1349 Euro alles andere als günstigen neuen absoluten Flaggschiff-Smartphones in Samsungs Lineup, laut denen es bei einigen Geräten immer wieder zu verschiedenen Problemen bei der Bildausgabe kommt. Auf dem Display der Geräte treten laut Meldungen von betroffenen Käufern an verschiedenen Stellen Streifen auf, die oft auch länger zu sehen sind.Wie unter anderem bei Reddit zu lesen ist, verlaufen die Balken bzw. Streifen in fast allen Fällen von links nach rechts über das Display, wenn man die Geräte im meist üblichen Porträtmodus betrachtet. Wo genau der Streifen zu sehen ist, ist anscheinend willkürlich, so dass mal die obere, mal die untere Hälfte des OLED-Displays betroffen ist, manchmal aber auch der mittlere Bereich.Laut den Nutzerberichten tritt der Fehler vor allem dann auf, wenn die Grafikausgabe stärker beansprucht wird, also bei der Wiedergabe von Videos oder der Nutzung von Spielen. Alle bisher bekannten Meldungen zu dem Problem betreffen offenbar die auch in Europa vertriebene Version des Galaxy S22 Ultra auf Basis des Samsung Exynos 2200 Octacore-SoC mit der von AMD mitentwickelten RDNA2-basierten Grafikeinheit. Ob auch die anderen S22-Varianten solche Fehler zeigen, ist bisher nicht bekannt.Samsung laut einer bei Reddit veröffentlichten Stellungnahme mittlerweile bestätigt, dass es bei einer "begrenzten Zahl" von Galaxy S22 Ultra-Smartphones zum Auftreten eines Streifens auf dem Display kommen kann, wenn zum Beispiel YouTube-Videos ausgegeben oder das Smartphone mit dem Fingerabdruckleser entsperrt werden soll. Voraussetzung ist angeblich, dass das Display in der nativen WQHD-Auflösung betrieben und die Farbdarstellung in den natürlichen Modus gesetzt wird.Das Unternehmen nennt einen Software-Fehler als Ursache der Probleme und arbeitet angeblich bereits an einem Patch, der zu einem späteren Zeitpunkt an die Nutzer verteilt werden soll. Bevor das Software-Update ausgerollt wird, rät Samsung dazu, die Display-Auflösung des S22 Ultra auf Full-HD herabzusetzen oder den Farbdarstellungs-Modus "Lebhaft" zu verwenden.