Galaxy A13 & Galaxy A33 5G: Das sind Samsungs neue Erfolgsmodelle

Samsung bringt in kürze mit dem Galaxy A53, Galaxy A33 und Galaxy A13 gleich drei neue Mittelklasse-Smartphones auf den Markt, die mit vergleichsweise günstigen Preisen und neuem Design wieder für klingelnde Kassen sorgen sollen. Wir haben jetzt Bilder und die meisten Details zu den günstigen Modellen A13 und A33 vorliegen.

Samsung Galaxy A13:

Samsung Galaxy A33:

Das Samsung Galaxy A13 kommt in Europa zunächst nur in einer neuen Version mit LTE-Support auf den Markt, die sich optisch und in der Ausstattung deutlich vom US-Modell Galaxy A13 5G unterscheidet. Samsung setzt unter anderem auf ein geändertes Design und rüstet das Gerät zudem mit mehr Kameras aus. Auch im Inneren steckt andere Hardware.Das Display des Galaxy A13 4G (SM-A136) ist 6,6 Zoll groß und nutzt ein PLS-LCD-Panel, das mit 2408x1080 Pixeln überraschend hoch auflöst. Anders als beim Galaxy A53, das wir kürzlich bereits erstmals ausführlicher präsentieren konnten, hat das Galaxy A13 ebenso wie das Galaxy A33 eine "Notch" am oberen Display-Rand. Dort bringt Samsung hier eine Frontkamera mit acht Megapixeln unter. Das Panel bietet eine maximale Bildwiederholrate von 90 Hertz.Auf der Rückseite installiert Samsung eine Hauptkamera mit ganzen 48 Megapixeln, der man auch noch eine Ultraweitwinkelkamera mit fünf Megapixeln und zwei weitere Zusatz-Kameras zur Seite stellt, die jeweils mit zwei Megapixeln arbeiten und für Tiefeneffekte und Makroaufnahmen dienen. Unter der Haube steckt hier der altbekannte Samsung Exynos 850 mit seinen acht bis zu zwei Gigahertz schnellen Kernen, dem Samsung vier Gigabyte Arbeitsspeicher und 64 GB internen Flash-Speicher mit der Option auf Erweiterung mittels MicroSD-Karte zur Seite stellt.Der Akku des Galaxy A13 4G ist mit 5000mAh sehr üppig dimensioniert und kann mittels 15-Watt-Netzteil überraschend schnell geladen werden. Das Galaxy A13 kommt vermutlich sehr bald offiziell auf den Markt und wird dann wahrscheinlich zu Preisen ab ziemlich genau 200 Euro zu haben sein.Dasist der "kleine Bruder" das Galaxy A53 und bietet daher jetzt grundsätzlich immer 5G-Support. Anders als beim A53 gibt es hier aber noch eine "Notch" in dem 6,4 Zoll großen OLED-Display mit 2400x1080 Pixeln Auflösung, das laut früheren Leaks wohl ebenfalls mindestens 90 Hertz Bildwiederholrate mitbringt.Unter der Haube haben wir es hier mit dem Exynos 1200 zu tun, der Taktraten von bis zu 2,4 Gigahertz bietet und von Samsung zusammen mit ganzen sechs Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 GB internem Flash-Speicher verbaut wird. Der neue Samsung-SoC bringt unter anderem ein 5G-Modem mit.Zu den Kameras des Galaxy A33 liegen uns noch keine Angaben vor, mit einiger Wahrscheinlichkeit ist die Ausstattung aber sehr ähnlich zu dem ist, was die Schwestermodelle bieten. Mit 5000mAh dürfte der Akku ebenfalls gleichgroß sein.