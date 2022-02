Das Samsung Galaxy Tab A8 im Spiele- und Benchmark Test

Das Samsung Galaxy Tab A8 ist ein neues Einsteiger-Tablet, das mit einem Unisoc T618-SoC mit vier Kernen und je nach Modell 3 oder 4 GB RAM ausgestattet ist. Ob es damit auch als Spiele-Tablet eignet, hat unser Kollege Andrzej Tokarski getestet.Vor allem bei PUBG Mobile wird der Unterschied zum Vorgänger deutlich, denn auf dem Galaxy Tab A8 lässt sich der Shooter mit HD-Grafik flüssig spielen, was auf dem Tab A7 nicht möglich war. Das Rennspiel R.A.C.E. läuft hier mit den höchsten wählbaren Grafikoptionen flüssig. Call of Duty lässt sich hingegen nur bei niedriger Grafik ohne Ruckler spielen. Fortnite läuft auf dem Tablet gar nicht, was vermutlich am mit 3 GB etwas knapp bemessenen RAM des Testgerätes liegen dürfte.In den Benchmarks Geekbench 5 und 3DMark wird noch einmal deutlich, dass die Grafikleistung des Galaxy Tab A8 im Vergleich zum Vorgänger deutlich verbessert wurde. Insgesamt es zudem ein wenig schneller als das ebenfalls neue Nokia T20 - teurere Samsung-Tablets sind aber erwartungsgemäß deutlich leistungsstärker.