Galaxy A13/A23: Neue Einsteiger-Smartphones mit guter Ausstattung

Samsung hat seine beiden neuen Einsteiger-Smartphones Galaxy A13 und Galaxy A23 offiziell gemacht. Die Geräte sind äußerlich und technisch in vielen Bereichen identisch und teilen sich ein Design. Mit Preisen ab knapp 190 Euro bieten sie beide eine ordentliche Ausstattung.

Samsung

Das Samsung Galaxy A13 und Galaxy A23 sind äußerlich kaum zu unterscheiden. Die beiden Modelle stecken in einem Kunststoffgehäuse haben jeweils ein 6,6 Zoll großes LCD-Panel verbaut, das mit 2408x1080 Pixeln überraschend hoch auflöst. Es hat einen V-förmigen Ausschnitt am oberen Rand für die Frontkamera mit 8-Megapixel-Sensor und eine Abdeckung aus Corning Gorilla Glass 5.Auf der Rückseite sitzt jeweils ein identisches Kamerasystem aus einem Hauptsensor mit 50 Megapixeln und F/1.8-Blende, einer Ultraweitwinkel-Kamera mit F/2.2 Blende sowie zwei jeweils mit zwei Megapixeln auflösenden Tiefen- und Makrokameras. Unter der Haube gibt es aber dann doch merkliche Unterschiede, wobei diese primär in der verwendeten Plattform liegen.Das Galaxy A13 4G hat einen Samsung Exynos 850 Octacore-SoC verbaut, der bis zu 2,2 Gigahertz erreicht, während im Galaxy A23 4G - eine 5G-Version gibt es vorerst nicht - ein Qualcomm Snapdragon 680 seinen Dienst tut. Je nach Modell sind die beiden Geräte jeweils mit vier oder sechs Gigabyte Arbeitsspeicher und 64 oder 128 GB internem Flash-Speicher ausgestattet, die man per MicroSD-Kartenslot leicht erweitern kann. In einigen Regionen wird das A23 zudem auch in einer Version mit ganzen acht Gigabyte RAM vertrieben.Hinzu gesellt sich noch ein jeweils 5000mAh großer Akku , der trotz der Ausrichtung der beiden neuen Smartphones auf das untere Ende der Preisskala sogar per 25-Watt-Netzteil relativ schnell geladen werden kann. Als Betriebssystem läuft hier Android 12 in Verbindung mit der Samsung One UI 4.1. Samsung bringt in Europa wohl zunächst nur das Galaxy A13 auf den Markt, für das uns Händlerpreise von 189 Euro für die Version mit 4/64GB und 209 Euro für die Variante mit 6/128GB vorliegen. Wann die neuen Modelle verfügbar sein werden, wissen wir noch nicht.