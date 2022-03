Samsung: Neues Update entfernt Gaming-Drosselung bei Smartphones

Samsung hat damit begonnen, ein Update für seine aktuellsten Smartphones auszuliefern, mit dem der sogenannte " Game Optimizing Service " auf Wunsch abgeschaltet werden kann. Damit lässt sich die viel kritisierte Drosselung der Leistung bei Spielen künftig optional deaktivieren.

Samsung überlässt die Entscheidung über die Drossel künftig dem Nutzer

Wie zahlreiche Nutzer aus Foren in Südkorea berichten, erhalten sie für ihre aktuelle Samsung-Smartphones seit heute ein Update, in dem unter anderem eine neue Version des Game-Booster enthalten ist. Der Spielemodus wird immer dann aktiviert, wenn man ein Spiel verwendet, um ein angepasstes Nutzungserlebnis zu bieten.In der neuen Version ist tatsächlich, wie von Samsung angekündigt, ein neuer Schalter enthalten, mit dem der Game Optimizing Service (GOS) auf Wunsch deaktiviert werden kann. Dadurch lässt sich somit die Drossel abschalten, die seit rund einer Woche massiv kritisiert wurde, weil Samsung bei mehreren Modellgenerationen seiner High-End-Smartphones auf diese Weise dem Nutzer nicht mehr freie Hand gab, was die Performance seines teuer bezahlten Oberklassegeräts angeht.Mit dem Update führt Samsung offenbar im Gegenzug neue Schutzmaßnahmen ein, um die Performance von CPU und GPU bei zu starker Hitzeentwicklung automatisch zu reduzieren. Auf diese Weise soll der Anwender zwar bei Abschaltung des GOS die maximale Leistung zur Verfügung gestellt bekommen, gleichzeitig soll so aber wohl die Überhitzung des Smartphones verhindert werden, wenn die Temperatur bei ausgedehnteren Gaming-Sessions ein bestimmtes Niveau übersteigen sollte.Noch wird das neue Update nur in Südkorea ausgeliefert, so dass noch nicht klar ist, wann die Verteilung auch in Deutschland und anderen Ländern anlaufen soll. Außerdem beschränkt sich die Verbreitung offenbar zunächst auf die Smartphones der Galaxy S22-Serie, also die erst seit einigen Wochen im Handel verfügbaren neuesten Flaggschiff-Modelle. Der GOS ist aber auch beim Galaxy S21 und den letzten Galaxy Note-Modellen an Bord. Es bleibt abzuwarten, wann diese Geräte aktualisiert werden sollen.