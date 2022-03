Microsoft Flight Simulator startet jetzt auf Xbox One, Tablets & Co.

Mit Hilfe des Xbox Cloud Gaming können Hobbypiloten in Microsofts Flight Simulator ab sofort auf der Xbox One, Tablets und sogar auf Smartphones abheben. Das beliebte Spiel wird dabei in einer annehmbaren 1080p-Auflösung mit 30 FPS über das Internet gestreamt.

Der Flight Simulator benötigt keine Next-Gen-Hardware mehr

Ab 55,99 Euro kaufen oder via Xbox Game Pass

Nach eigenen Angaben erfüllt Microsoft seiner Community einen der größten Wünsche - die Xbox One-Portierung des Flight Simulator. Zwar kann das Spiel weiterhin nicht auf den älteren Konsolen installiert, dafür aber per Xbox Cloud Gaming wiedergegeben werden. Spieler sind somit auf eine stabile Internetverbindung mit hoher Bandbreite angewiesen, um die Flugsimulation der Redmonder in Full-HD-Qualität mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde zu streamen. Bekanntlich setzt Microsofts Spiele-Streaming ein aktives Abonnement des Xbox Game Pass Ultimate voraus.Sind alle Anforderungen erfüllt, beschränkt sich der Flight Simulator nicht mehr nur auf die Xbox Series X/S-Konsolen und vergleichsweise leistungsstarke Gaming-PCs. An und für sich kann jedes xCloud-kompatible Gerät verwendet werden, wozu auch Smartphones, Tablets und weniger performante Notebooks zählen. Das aktuell meist hohe Investment in ein oft stationäres High-End-System ist somit keine Voraussetzung mehr. Auch die Controller-Wahl bleibt den Spielern überlassen, da nahezu alle Bluetooth-Gamepads unterstützt werden.Die Einführung des Xbox Cloud Gamings für den Microsoft Flight Simulator folgt auf das erst kürzlich veröffentlichte Sim Update 8 und das zurückliegende World Update mit Grafik-Upgrades für die Region Australien. Diese sind automatisch auch in der Cloud-Variante des Spiels enthalten. Die Entwickler geben zudem bekannt, dass alle bisherigen Käufe, die im Marktplatz über die Xbox Series X/S getätigt wurden, ebenfalls zur Verfügung stehen werden. Ob gleiches auch für die In-Game-Einkäufe auf dem Windows-PC gilt, wurde im offiziellen Blog-Beitrag nicht geklärt.