Flight Simulator in Down Under: Großes World Update jetzt verfügbar

Hobbypiloten können den Großteil von Australien neu entdecken

Microsoft und Asobo können ihren Zeitplan einhalten und stellen ab sofort das World Update 7 für den Flight Simulator zum Download bereit. Der optische Feinschliff kommt dabei dem Land und Kontinent Australien zu Gute. In den offiziellen Patch Notes ist die Rede von mehr als zehn überarbeiteten Städten, unzähligen Sehenswürdigkeiten und einer Handvoll grafisch angepasster Flughäfen. Weiterhin bringt das Update neue Landeherausforderungen, Erkundungsflüge für Einsteiger und passende "Bush Trips" für die aktualisierte Region.Das Unternehmen Orbx Simulation Systems mit Sitz in Melbourne liefert vier "handgefertigte" Flughäfen und stattet 100 weitere mit hochauflösenden Details aus. Insgesamt enthält das Update zudem 94 "individuell gestaltete" Points of Interest (POI) und 16 neue Aktivitäten. Microsoft beschreibt das Update wie folgt: "Dieses Land ist dafür bekannt, dass es ebenso vielfältig wie schön ist. Die Liste der atemberaubenden Naturschönheiten und der modernen Wunder, die der Mensch geschaffen hat, ist endlos lang - und wurde nun mit außergewöhnlichen grafischen Verbesserungen versehen."Einen nahezu fotorealistischen Detailgrad versprechen die Entwickler für bekannte Städte wie Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth und Townsville. Hinzu kommen detaillreichere Landschaften, wie das Great Barrier Reef, die Region um Mount Wellington und auch das staubige, rote Outback. Der Australien-Patch folgt als siebtes World Update auf die zurückliegenden Grafikauffrischungen der Regionen Japan, Deutschland, Großbritannien, Kanada / USA / Mexiko, Südamerika und Frankreich.Der Download kann via Steam sowie über die Xbox-App auf PCs und Konsolen angestoßen werden. Eventuell müssen Nutzer den kostenlosen DLC zudem über den Marktplatz im Spiel freischalten. Im März steht ein weiteres World Update auf dem Programm, das mehr Details für die iberische Halbinsel und somit für die Regionen Spanien und Portugal verspricht.