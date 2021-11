Microsoft Flight Simulator: Das große Game of the Year-Update ist da

Ab sofort können Hobbypiloten mit der Game of the Year-Edition (GOTY) des Microsoft Flight Simulator abheben. Das kostenlose Upgrade steht jetzt für PC- und Xbox-Spieler zur Verfügung und bringt viele Neuerungen, Flugzeuge, Flughäfen und Co. in die beliebte Simulation.

Neuerungen für Erkunder, Einsteiger und endlich DirectX 12

Ab 69,99 Euro kaufen oder via Xbox Game Pass

Zu den für viele Spieler wichtigsten Neuheiten der Game of the Year-Edition gehören insgesamt fünf neue Flugzeuge: Die lang erwartete Boeing F/A-18 Super Hornet aus den Top Gun-Filmen, der deutsche VoloCity-Copter, der Pilatus PC-6 Porter, der CubCrafters NX Cub und der Aviat Pitts Special S1S. Hinzu kommen acht neue, laut Microsoft "handgemachte" Flughäfen, darunter Leipzig/Halle, Memmingen, Kassel, Lugano, Zürich und Luzern-Beromünster sowie die Patrick Space Force Base und die Marine Corps Air Station Miramar in den USA.Weiterhin bringt das Update dem Microsoft Flight Simulator zusätzliche "Discovery Flights", die Spieler in neue Städte wie Helsinki, Freiburg, Mecca und Singapur führen. Neulinge können sich zudem auf insgesamt 14 weitere Tutorials freuen, die einen näher mit dem Flugsimulator und den einzelnen Instrumenten sowie Manövern vertraut machen. Gerade für Xbox Series X-Besitzer könnten diese interessant sein, da es sich um den ersten "FlightSim" handelt, der auf einer Spielekonsole erscheint.Abschließend sorgen die Redmonder dafür, dass der Flight Simulator zusätzlich grafisch aufpoliert wird. Basierend auf neuen Bing-Satellitenaufnahmen sollen ausgewählte Städte nun noch fotorealistischer wirken. Dabei erwähnt man Orte wie Brighton, Newcastle, Nottingham und Utrecht, welche sich die Entwickler noch einmal zu Gemüte geführt haben. Durch das parallel dazu erscheinende Sim-Update geht man auch technisch einen Schritt weiter und bietet ab sofort einen Early Access für den DirectX 12-Modus des Spiels an.