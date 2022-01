Flight Simulator: Microsoft bestätigt Inhalte der neuen World Updates

Die Ziele der neuen World Updates des Microsoft Flight Simulator stehen fest. Wie die Entwickler in einem Q&A-Stream bekanntgaben wird die Reise für Hobbypiloten bereits ab Montag nach Australien und im März auf die iberische Halbinsel Spaniens und Portugals führen.

Updates für Australien, Spanien und Portugal laufen an

Den gestrigen Livestream nahmen die Entwickler von Microsoft und Asobo nicht nur zum Anlass, um das Jahr 2021 hinsichtlich des Flight Simulator Revue passieren zu lassen, sondern auch um über die kommenden Updates des Spiels zu sprechen. Aus zurückliegenden Roadmaps gingen bereits die Termine für das World Update 7 (31. Januar 2022) und World Update 8 (Ende März) hervor, allerdings hielt man die Destinationen bisher unter Verschluss. Nur wenige Tage vor der Aktualisierung der Spielwelt erfolgt nun die Bekanntgabe.Mit dem World Update 7 widmen sich die Entwickler dem Land und Kontinent Australien. Vor allem grafisch dürfte somit der Feinschliff für bekannte Städte wie Sydney, Brisbane, Melbourne, Perth und Co. auf dem Programm stehen. Der Patch wird laut Microsoft am Montag um 22 Uhr deutscher Zeit zum Download angeboten. Vorab werden weitere Details zu aufpolierten Sehenswürdigkeiten, Städten und Landschaften in einem kommenden Trailer erwartet, der vor Release ebenfalls am 31. Januar erscheinen soll.Sollten Microsoft und Asobo ihren Zeitplan einhalten können, erhält der Flight Simulator Ende März das World Update 8 mit einer grafischen Frischzellenkur für die iberische Halbinsel. Während Spanien, Katalonien und Portugal, inklusive bekannter Städte wie Madrid, Lissabon, Barcelona, Sevilla und Co., die größte Fläche der Halbinsel einnehmen, könnten sich die Entwickler auch mit Andorra und Gibraltar beschäftigen. Weitere Details hierzu bleiben allerdings noch abzuwarten. Gleiches gilt für das Anfang März geplante, technische Sim Update 8.