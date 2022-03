Flight Simulator: Microsoft veröffentlicht Sim Update 8 - Das ist neu

Mit mehr als 200 Verbesserungen startet Microsoft die Verteilung des neuen Sim Update 8 für seinen Flight Simulator . Neben der Behebung diverser Absturzquellen stehen private Sitzungen, ein neues Propeller-System, frische Events und ein optimierter Marktplatz im Mittelpunkt.

Marktplatz-Interface, private Reno-Matches, Propeller-System & Co.

Microsoft Flight Simulator 2020: Allgemeine Bugfixes mit Patch 1.23.12.0

Absturz auf der Xbox beim Verbinden eines Yoke behoben

Ein Absturz beim Abmelden vom Xbox Live-Konto während des Ladens eines Fluges wurde behoben

Ein Absturz in der Weltkarte wurde behoben

Ein Absturz bei der Verwendung einer Filterkombination auf dem Marktplatz wurde behoben

Seltener Absturz bei Wegpunkten, die nicht gefunden werden konnten

Ein Leistungsabfall bei der Verwendung des Standard-Audiogeräts wurde behoben

Fehlende Texturen für die Boeing 787-10 Dreamliner und die Cessna Citation Longitude nur auf der Xbox behoben

Behoben: Flugzeuge mit dem neuen Propeller-System kriechen bei Bremsen und Vollgas rückwärts

Kleinere Fehlerkorrekturen und Textaktualisierungen im Marketplace

Die Standardbindung für Ruder mit VR-Controllern wurde geändert, um Eingabestörungen mit anderen Geräten wie HOTAS zu vermeiden und ein Einfrieren der Steuerung beim Schweben über Cockpitpanels, Menüs und Glascockpits zu verhindern

Die Position der Menüs im Flug wird nun zurückgesetzt, wenn man von der Außenansicht in VR zur Cockpitansicht zurückkehrt.

Die Animation von Prop Beta bei Prop mit einem ID-Wert unter 1 wurde korrigiert.

Höhere Überziehgeschwindigkeiten wurden für den Pilatus PC6 korrigiert

Behobene Wolkenspeicheroperationen für FLT-Dateien

Ab 55,99 Euro kaufen oder via Xbox Game Pass

Während sich Microsoft und das Asobo Studio im kürzlich veröffentlichten World Update vor allem der optischen Frischzellenkur Australiens gewidmet haben, folgt mit dem Sim Update 8 eine technische Generalüberholung. Hunderte Fehlerbehebungen zeigen sich in den offiziellen Patch Notes der Entwickler, sodass die Highlight des Updates auf Version 1.23.12.0 nur schwer auszumachen sind. Vor allem aber dürfen sich PC- und Xbox Series X-Spieler darauf freuen, dass weitere Ursachen für Abstürze (auf dem Desktop) behoben werden konnten und somit an der Stabilität des Microsoft Flight Simulator geschraubt wurde.Abseits der vielen Änderungen an der Spielwelt, den Flugzeugen, dem Wetter und der Steuerung stellen die Entwickler vier Hauptpunkte des Sim Update 8 vor. Angefangen mit dem Marktplatz der Flugzeugsimulation, der mit einer neuen Benutzeroberfläche ausgestattet wurde und über eine integrierte Karte nun auch die Standorte verfügbarer Flughäfen anzeigt. Ebenso bestätigt man die Einführung privater Matches für die Reno Air Races, um die Anpassung von Flugzeugleistung, Rundenzahl, In-Race-Assistenten und Tageszeiten selbst zu bestimmen.Weiterhin arbeitet Microsoft an einem neuen optionalen Propeller-Simulationssystem mit "hunderten von beweglichen Oberflächen", die Propeller noch realistischer simulieren sollen. Diese Verbesserungen stehen zu Beginn für die drei Flugzeuge Cessna 152, Cessna 208 B Grand Caravan EX und Beechcraft King Air 350i zur Verfügung. Zu guter Letzt führt man zudem ein neues Spotlight-Event in Form einer Landeherausforderung ein, bei der Hobbypiloten mit der Cessna Citation CJ4 auf dem Flughafen Reno Stead landen müssen. Nachfolgend findet ihr die allgemeinen Bugfixes für den Flight Simulator. Eine ausführliche Liste sämtlicher Änderungen ist im Blog-Beitrag der Entwickler zu finden.