Botnet leert die Kryptowährungs-Geldbörsen von Windows-Nutzern

Sicherheitsexperten warnen vor einer neuen Masche, mit der Windows-Nutzer um ihre Kryptowährungs-Geldbörsen geprellt werden sollen. Dabei kommt ein Botnet zum Einsatz mit einer Malware. Der Windows Defender wird von den Hackern erfolgreich ausgeschaltet.

Das meldet jetzt das Online-Magazin Bleeping Computer . Ein bisher unbekanntes Botnet nutzt die sogenannte "SmokeLoader"-Backdoor und einen Malware-Downloader, um sich ungestört auf Windows-Systemen zu verbreiten. Dieses Netzwerk wurde erstmals im Oktober 2021 von Forschern von ZeroFox entdeckt, die es Kraken nannten. Sobald das Botnet ein neues Windows-Gerät infiziert hat, fügt es einen neuen Registrierungsschlüssel hinzu, um die Persistenz zwischen den Systemneustarts zu gewährleisten.Außerdem wird ein Ausschluss im Microsoft Defender angelegt, sodass der Defender das Installationsverzeichnis, in dem die Malware abgelegt wird, nicht scannt. So versteckt sich der Schädling gekonnt vor Antiviren-Software.Das Botnet Kraken wird dazu eingesetzt, bösartige Programme auf kompromittierte Geräte herunterzuladen und auszuführen. Darunter ist laut den Forschern auch die Malware "RedLine Stealer". Dieses Programm ist schon bekannt. RedLine ist derzeit der am weitesten verbreitete Datendieb, der in der Lage ist, Passwörter, Browser-Cookies, Kreditkartendaten und Informationen über Kryptowährungen auszuspähen. Besonders letzteres kommt nun wohl sehr häufig zum Einsatz, um die Krypto-Wallets von Windows-Nutzern zu stehlen."Die Überwachung von Befehlen, die von Oktober bis Dezember 2021 an Kraken-Opfer gesendet wurden, ergab, dass sich der Betreiber ganz auf die Verbreitung von Informationsdiebstahlsoftware - insbesondere RedLine Stealer - konzentriert hat", so ZeroFox. Laut ZeroFox kann Kraken Informationen von Zcash-, Armory-, Bytecoin-, Electrum-, Ethereum-, Exodus-, Guarda-, Atomic- und Jaxx Liberty-Krypto-Wallets stehlen. Basierend auf Informationen, die vom Ethermine-Kryptowährungs-Mining-Pool gesammelt wurden, scheint dieses Botnet jeden Monat bisher etwa 3.000 US-Dollar zu den Wallets seiner Hintermänner hinzuzufügen - Tendenz steigend.