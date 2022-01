Nächster Krypto-"Bankraub": Qubit fehlen 80 Millionen Dollar

Unbekannte haben eine Schwachstelle der Kryptowährungs-Plattform Qubit ausgenutzt, um von dem Dienst rund 80 Millionen Dollar zu stehlen. Qubit appelliert nun an die Diebe, die Gelder zurück zu transferieren und bietet dafür eine Belohnung an.

250.000 Dollar "Belohnung" für die Rückgabe

Fehler im Code ausgenutzt

Bestätigt wurde der "Verlust" von 206.809 Binance-Münzen aus dem QBridge-Protokoll von Qubit bereits vor einigen Tagen. Das Unternehmen Qubit bestätigte dabei, dass ihr Protokoll von einem Hacker ausgenutzt wurde. Bisher ist bekannt, dass Unbekannte eine Schwachstelle der Plattform entdeckt und ausgenutzt haben, um die Kryptowährungen umzuleiten. Der Wert soll rund 80 Millionen Dollar betragen, wie viele im Einzelnen Geschädigte es gibt, ist derzeit noch unbekannt."Die Ausnutzung und der Verlust von Geldern haben tiefgreifende Auswirkungen auf Tausende von realen Menschen", so das Unternehmen in einer Nachricht an die Hacker. Dementsprechend fleht das Unternehmen nun die Unbekannten an, die Kryptowährungen wieder zurückzugeben.Laut dem Unternehmen habe man sich mit dem Hacker in Verbindung gesetzt und ihm die maximale Bug-Bounty-Prämie im Austausch für die Rückgabe der Gelder angeboten. Das würde bedeuten, dass die Hacker 250.000 Dollar bekommen könnten - ganz "legal" sozusagen. Eine solche Vorgehensweise ist üblich, auch wenn sie in der Vergangenheit, soweit das bekannt ist, nur mäßigen Erfolg gehabt hat."Wir schlagen vor, dass Sie direkt mit uns verhandeln, bevor Sie weitere Schritte unternehmen. Die Sicherheitslücke und der Verlust von Geldern haben tiefgreifende Auswirkungen auf Tausende von Menschen. Wenn das maximale Kopfgeld nicht das ist, was Sie suchen, sind wir zu einem Gespräch bereit. Lassen Sie uns eine Lösung finden", schrieb das Qubit Finance Team.Das Blockchain-Sicherheitsunternehmen CertiK veröffentlichte eine detaillierte Erklärung, wie es zu dem Angriff kam. Man verfolgte auch die gestohlenen Gelder, während die Hacker sie auf verschiedene Konten verschoben.Um zu erläuterten, wie der Diebstahl passieren konnte, schrieb CertiK folgendes: "Für die nicht-technischen Leser: Im Wesentlichen haben die Angreifer einen logischen Fehler im Code von Qubit Finance ausgenutzt, der es ihnen ermöglichte, bösartige Daten einzugeben und Token auf der Binance Smart Chain abzuheben, obwohl keine auf Ethereum hinterlegt waren", erklärte CertiK. Ob man das Problem nun überhaupt schon behoben hat, ist nicht bekannt. Auf jeden Fall wurde der Handel ausgesetzt.