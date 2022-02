Krypto-Szene will gemeinschaftlich ein NFL-Team für 4 Mrd. $ kaufen

Die Kryptowährungs-Szene benötigt dringend gute Werbeträger, um die Wertsteigerung ihrer digitalen Einheiten zu sichern. Daher steht nun die Idee im Raum, gemeinschaftlich sogar ein ganzes Football-Team der US-Profiliga NFL zu kaufen.

Ähnlich wie eine Aktiengesellschaft

Dort stehen derzeit die Denver Broncos zum Verkauf, wie der Sender CNBC berichtet. Diese gehörten seit dem Jahr 1984 dem Unternehmer Pat Bowlen, der allerdings bereits im Jahr 2019 verstarb. Seine Erben teilen dessen Enthusiasmus für die Sportart aber wohl nicht und so wird derzeit nach einem neuen Besitzer für den Club gesucht. Eine Reihe von Leuten will sich daher nun zu einer so genannten Decentralized Autonomous Organization (DAO) zusammenfinden, die sich digital organisiert und gemeinsam als Eigner aktiv werden will.Allerdings ist die Hürde hierfür nicht gerade niedrig: Um in einem möglichen Bieterrennen erfolgreich sein zu können, will man Investoren zusammenbekommen, die gemeinsam rund 4 Milliarden Dollar aufbringen können. Statt gutbetuchter Investoren oder eines Milliardärs könnten sich also auch sehr viele kleinere Geldgeber zusammenfinden.Man geht davon aus, dass sich die Zusammenarbeit dieser Menschen über die digitalen Plattformen hinreichend gut organisieren lässt. Hier könnten anstehende Fragen diskutiert und Abstimmungen durchgeführt werden - ähnlich wie es bei den Aufsichtsrats-Sitzungen von Unternehmen mit vielen Eignern der Fall ist. Bisher hat sich auch schon eine recht ansehnliche Gruppe potenzieller Investoren zusammengefunden, zu denen neben Anwälten und Entwicklern auch einige Profisportler gehören sollen.Der Verkauf des NFL-Teams soll noch vor dem Start der kommenden Saison über die Bühne gehen. Für die Krypto-Szene wäre das Team ein Werbeträger, wie man ihn bisher nicht nutzen konnte. Und Reklame für Investitionen in die Systeme ist zwingend nötig, um auch Menschen, die bisher nichts mit der Sache zu tun hatten, dazu zu bringen, ihr Geld in Bitcoin & Co . zu stecken. Denn nur so lässt sich der Wert der Einheiten, die sich bereits im Besitz von Nutzern befinden, steigern. Hinzu kommt natürlich die Tatsache, dass die Broncos auch an sich bereits eine profitable Geldanlage darstellen.