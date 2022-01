Windows 11 22H2: Microsoft zeigt neue Snap-Ansicht & Media Controls

Microsoft versorgt Insider im Dev-Kanal ab sofort mit einer neuen Windows 11-Preview . Als Vorschau auf das "Sun Valley 2"-Update (22H2) bringt das Build 22543 ein neues Design für das Anheften von Fenstern und die Mediensteuerung innerhalb des Sperrbildschirms mit.

Windows 11 Build 22543: Änderungen und Verbesserungen

Aufbauend auf den jüngsten Änderungen am Flyout-Design für die Hardware-Anzeigen haben wir die Mediensteuerung aktualisiert, die auf dem Sperrbildschirm angezeigt wird, wenn du in einer unterstützten App Musik abspielst. Sie entsprechen nun mehr dem Design, das für die Mediensteuerung in den Schnelleinstellungen angezeigt wird, wenn du an deinem PC angemeldet bist. Die Mediensteuerelemente werden immer im dunklen Design angezeigt, um den Rest des visuellen Stils des Sperrbildschirms zu ergänzen.

Wir haben das Ändern der Größe von App-Fenstern in Snap-Layouts überarbeitet, indem wir das entsprechende App-Symbol über den Acryl-Hintergrund gelegt haben. Snap Assist: Ziehe einige Fenster mit der Snap Assist-Funktion auf, ändere die Größe des Layouts mit dem Puffer und beobachte, wie die anderen Fenster mit dem App-Symbol überlagert werden und unscharf werden.

Wenn du die Tastenkombination WIN + ALT + K verwendest, um deinen Anruf stumm zu schalten, wird jetzt ein Bestätigungs-Flyout angezeigt.

Die mit Build 22518 angekündigten Verbesserungen des Input Switcher, einschließlich des aktualisierten Designs mit einem Acryl-Hintergrund, sind jetzt für alle Insider im Dev Channel verfügbar.

Bei einem vollständigen Build-Upgrade wurde die Animation des Fortschrittsrings aktualisiert und an die aktualisierte Animation des Startbildschirms angepasst.

Das Design von System > Speicher > Laufwerke & Datenträger und Speicherbereiche in den Einstellungen wurde aktualisiert, um es an das Gesamtdesign der Einstellungen in Windows 11 anzupassen. Bestimmte Optionen für das Laufwerk, den Datenträger und den Speicherplatz, wie z. B. die Eigenschaften, sind jetzt auch direkt inline auf diesen Seiten als Schaltflächen verfügbar, ohne dass du zuerst auf den Eintrag klicken musst.

Anleitungen, Tipps und Tricks

Mit leichter Verspätung rollt das wöchentliche Update im Development-Channel der Redmonder aus und dürfte für Nutzer aus Deutschland vor allem in Hinsicht auf die optimierte "Snap"-Funktion interessant sein. Beim Anheften von Programm- und Ordnerfenstern an die Seitenränder des Desktops setzt Microsoft hier auf eine neue Darstellung, sobald die Größe eines Fensters manuell angepasst wird.Um den Fokus auf den zu verändernden Bereich zu legen, werden die Inhalte weiterer angehefteter Fenster ausgeblendet und mit einem App-Icon überschattet, wie im obigen Bild dargestellt. Nachteile entstehen unserer Meinung nach, sobald Browser- oder Mail-Fenster ins Spiel kommen, da durch die Ausblendung anliegender Inhalte Zeilenumbrüche oder Veränderungen auf Webseiten nicht sofort ersichtlich sind. Im schlimmsten Fall kostet es Windows 11-Nutzer zukünftig mehr Zeit, alle Fenstergrößen zu optimieren.Zu den weiteren Neuheiten des Windows 11 Insider Preview Build 22543 gehört die verbesserte Darstellung der Mediensteuerung innerhalb des Sperrbildschirms. "Sie entspricht nun mehr dem Design, das für die Mediensteuerung in den Schnelleinstellungen angezeigt wird, wenn du an deinem PC angemeldet bist" sagt Microsoft. Die Verteilung des neuen Designs erfolgt in Wellen und ist noch nicht für alle Insider im Dev-Kanal verfügbar. Abseits davon erhält die Sprachausgabe von Windows 11 neue, natürlichere Stimmen - vorerst allerdings nur in englischer Sprache.