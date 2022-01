Intel: Neue Core-Prozessoren können keine 4K-Blu-rays abspielen

Nach einer Ankündigung des Software-Unternehmens Cyberlink kocht ein bekanntes, aber selten beachtetes Problem mit Intel-Prozessoren erneut hoch. Die aktuelle 11. und 12. Core-Generationen des Chipherstellers sind nicht in der Lage, hochauflösende Ultra HD Blu-rays abzuspielen.

Intel entfernte die SGX-Technik aufgrund von Sicherheitsbedenken

Kompatibilität mit AMD Ryzen-CPUs und Next-Gen-Konsolen

PowerDVD Essential - Kostenloser Mediaplayer

Grund für die fehlende Unterstützung von 4K-Blu-rays sind die seit der Einführung von Intels Rocket Lake-Prozessoren (11. Generation für Desktop-PCs) entfernten Software Guard Extensions (SGX). Sie ermöglichen dem US-amerikanischen Hersteller zufolge eine "hardwarebasierte Verschlüsselung von Speicherinhalten, die bestimmten Programmcode und Daten im Speicher isoliert." Mit ihnen werden somit sichere Enklaven geschaffen, um darin sensible Informationen abzulegen.Aufgrund diverser ausgenutzter Schwachstellen (z.B. Load Value Injection-Attacken) entschied sich Intel dazu, seine SGX-Enklave für Privatkunden nicht weiter anzubieten. Eine Firmware-Sperre deaktiviert die Funktion seit der 11. Core-i-Generation für Notebooks (Tiger Lake), während die physischen Bauteile in Desktop-Prozessoren der aktuellen Rocket Lake- und Alder Lake-Familie (12. Generation) nicht mehr vorhanden sind.Die SGX-Funktion wird neben einem HDMI-Anschluss mit HDCP 2.2 und die Unterstützung des Kopierschutzes AACS 2.0 für die digitale Rechteverwaltung (DRM) benötigt, einer Voraussetzung für die Wiedergabe von Ultra HD Blu-rays. Da eine Anpassung der Anforderungen seitens der zuständigen Blu-ray Disc Association nicht geplant zu sein scheint, müssen sich Nutzer der 11. und 12. Intel Core-Generation damit abfinden, dass das Abspielen von hochauflösenden Blu-rays nicht möglich sein wird.Aufgrund von möglichen treiberseitigen SGX-Sperren für Windows-Systeme rät der Power­DVD-Entwickler CyberLink zu drastischen und sicherheitsbedenklichen Maßnahmen. In seinen FAQ ist zu lesen:"Benutzern, die eine ältere kompatible Plattform verwenden und die Ultra HD Blu-ray-Wiedergabekompatibilität auf dem PC und mit PowerDVD weiterhin genießen möchten, schlagen wir vor, dass sie weiterhin die 7. bis 10. Generation der Core i series von Intel CPUs und Motherboards verwenden, die die Intel SGX-Funktion unterstützen. Sie sollten auch in Betracht ziehen, das Betriebssystem (z. B. Upgrade auf Windows 11 ) und zugehörige Intel-Treiber nicht auf die neuesten Versionen zu aktualisieren, damit die Intel SGX-Funktion nicht von Ihrem PC entfernt wird."Nutzer von AMD-Prozessoren sollten wissen, dass diese nicht auf die von Intel eingeführte SGX-Funktion, sondern auf eine eigene Lösung namens Secure Memory Encryption und Secure Encrypted Virtualization setzen. Somit sind die Ryzen-Chips ab Werk nie in der Lage gewesen 4K-Blu-rays abzuspielen. Eine Ausnahme wurde jedoch für die auf AMD-Hardware basierenden Konsolen Xbox Series X und PlayStation 5 (PS5) eingeräumt.