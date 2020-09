PowerDVD Essential - Kostenloser Mediaplayer für Windows

Einfacher Mediaplayer

Limitierter Funktionsumfang

PowerDVD Essential (Version 20.0.2025.62) ist eine kostenlose Variante des überaus viel­seitigen Mediaplayers des Herstellers CyberLink. Die Software eignet sich unter anderem für die Wiedergabe lokaler Videos, Bilder und Musikdateien.Die Software unterstützt die gängigsten Medien­formate, allerdings gibt es in der kostenfreien Variante auch ein paar Einschränkungen. So lassen sich etwa die Formate VC-1, H.264 und Blu-ray nur auf Systemen mit Hardware­be­schleu­ni­gung abspielen. HEVC, H.265, VP9, 3D-Blu-ray-MV, 3D-Video, Ultra HD-Blu-ray- sowie HDR-Videoinhalte werden gar nicht abgespielt. Weitere Details lassen sich der Produktseite entnehmen.Weiterhin eignet sich PowerDVD Essential dazu, lokal abgespeicherte Musik abzuspielen, wobei zwischen einer Listen- und einer Ordneransicht gewechselt werden kann. Die Software kann zudem Fotos sowohl einzeln als auch als Diashow anzeigen.Leider ist die Software in der Essential-Edition stark in ihrem Funktionsumfang beschnitten. In den kostenpflichtigen Varianten kommen etwa ein zusätzlicher TV-Modus, die Un­ter­stüt­zung von VR-Headsets, DLNA-Support, Streaming an Mediaplayer im Netzwerk oder die Fähigkeit zur Wiedergabe von 8K-Videos sowie HEIC/HEIF-Bildern hinzu. Einige der Funk­tio­nen können aber zumindest innerhalb der ersten 30 Tage nach der Installation ausprobiert werden. Einen Vergleich zwischen den verfügbaren Kaufversionen gibt es auf der Hersteller­seite.Alternative Mediaplayer gibt es beispielsweise mit dem VLC Media Player oder PotPlayer , welche zwar kostenlos sind, jedoch keine kopiergeschützten Blu-ray-Discs abspielen. Hierfür bietet sich der ebenfalls kostenlos erhältliche Leawo Blu-ray Player an.