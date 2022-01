Netflix startet neue Preiserhöhungsrunde, los gehts für US-Neukunden

Wenig überraschend geht es jetzt beim Streaming-Anbieter Netflix wieder mit der nächsten Preiserhöhungsrunde los: In den USA und in Kanada verlangt der Anbieter ab sofort je nach Abonnement zwischen einem und zwei Dollar mehr als zuvor.

Abwarten, was in Deutschland passiert

Seit dem Start des Angebots hat sich der Preis für ein Abonnement damit mehr als verdoppelt - das berichtet das Online-Magazin The Verge und hat dazu die neuesten Informationen zur Preiserhöhung bei Netflix veröffentlicht. Die Preiserhöhung tritt für neue Abonnenten sofort in Kraft. Für bestehende Abonnenten werden die Änderungen "schrittweise" eingeführt, wobei Netflix verspricht, die Mitglieder 30 Tage vor Inkrafttreten der Preiserhöhung per E-Mail zu informieren. Einzelheiten sind dazu bisher allerdings noch nicht durchgesickert.Dabei hat der Streaming-Anbieter jetzt seine Preise in allen Abo-Plänen erhöht. Zahlte man in den USA bisher für das Basis-Abo 8,99 Dollar, werden ab sofort 9,99 Dollar fällig. Beim Standard-Abo steigt der Preis von bisher 13,99 Dollar auf 15,49 Dollar. Der Premium-Plan mit 4K-Unterstützung kostet jetzt sogar 19,99 Dollar satt bislang 17,99 Dollar. In Kanada wurden die Preise entsprechend angepasst.Das neue Preis-Modell könnte so auch in Deutschland folgen - offiziell ist das aber nicht. Aktuell gibt es dazu noch keinerlei Hinweise. "Wir aktualisieren unsere Preise, damit wir weiterhin eine große Auswahl an hochwertigen Unterhaltungsoptionen anbieten können", sagte ein Netflix-Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters . "Wie immer bieten wir eine Reihe von Tarifen an, sodass Mitglieder einen Preis wählen können, der zu ihrem Budget passt."Als Netflix mit seinem Film- und Serien-Stream vor über zehn Jahren startete, zahlte man nur 7,99 Dollar. Später kamen weitere Abo-Pläne hinzu. Die Preise stiegen vor allem seit Ende 2017 rasant an.