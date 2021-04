Mega-Film-Deal mit Sony: Netflix sichert sich ab 2022 Exklusivrechte

Netflix und Sony Pictures haben sich auf einen Mega-Deal geeinigt. Der Streaming-Riese wird ab 2022 neben bekannten IPs auch zur Heimat für neue Sony-Filme im Anschluss an deren Kino- und Home-Entertainment-Start. Auch Streaming-Produktion landen exklusiv bei Netflix.

Streaming-Gigant Netflix und Hollywood-Studio Sony Pictures haben sich auf einen mehr­jäh­ri­gen Exklusiv-Deal geeinigt. Netflix sichert sich damit ab 2022 neben den Rechten an bekannten IPs wie Jumanji oder Bad Boys auch ein 18-monatiges Erstzugriffsrecht auf neue Sony-Filme im Anschluss an deren Kino- und Home-Entertainment-Start in den USA. Für den Streaming-Dienst kommt der Deal genau zur rechten Zeit, da immer mehr Hollywoodstudios ihre Filme bei Netflix abziehen und auf den eigenen Online-Diensten platzieren.Wie das Branchenportal Deadline berichtet, überweist Netflix zunächst für vier Jahre rund eine Milliarde Dollar an Sony. Zusätzlich zu den Kino-Blockbustern wie der Geschichte des Marvel-Anti-Helden Morbius oder der Videospiel-Verfilmung Uncharted erwirbt der Online-Videodienst auch Vorkaufsrechte und Kooperationsoptionen auf direkt für den Heimkino-Markt gedachte Sony-Produktionen."Sony Pictures ist ein großartiger Partner und wir sind begeistert, unsere Beziehung durch diese zukunftsweisende Vereinbarung zu er­wei­tern", so Scott Stuber, Head of Global Films bei Netflix. "Dies erlaubt uns nicht nur, ihre be­ein­dru­cken­de Palette an geliebten Film-Franchises und neuen IPs zu Netflix in den USA zu bringen, sondern es etabliert auch eine neue Quelle von Erstaufführungsfilmen für Netflix-Filmliebhaber weltweit."Inwiefern der Kino-Deal auch für den deutschen Streaming-Markt gilt, ist noch nicht klar. Zu­min­dest bei den exklusiv für das Streaming produzierten Inhalten spricht Netflix jedoch aus­drück­lich das weltweite Publikum an.