Absoluter Kampfpreis: Elektroroller Like 125 EV startet für 1200 Euro

Kymco ist im Heimatland Taiwan ein Gigant im Roller-Geschäft. Jetzt hat das Unternehmen ein neues Modell angekündigt und dabei auch einen Start auf dem europäischen Markt in Aussicht gestellt. Das kleine Preisschild macht den E-Roller mit Tausch-Akku sehr attraktiv.

Vollwertiger Elektroroller mit Tausch-Akku für 1200 Euro

Smarte Features

Der Ansatz von Kymco und seinen Like-Rollern ist klar: Das Unternehmen setzt ganz darauf, mit diesen Modellen erschwingliche Fahrzeuge mit geringem Verbrauch anzubieten. Der Like 125 EV ist dabei die elektrifizierte Version eines der erfolgreichsten Rollenmodelle, für 2022 wurde jetzt ein Update angekündigt, das auch auf den europäischen Markt kommen wird. Das wohl wichtigste Verkaufsargument: Laut Ride Apart wird man mit einem Preis von 1200 Euro wohl einen der günstigsten E-Roller überhaupt anbieten.Der Motor des runderneuerten Like 125 EV kommt auf eine Leistung von 3200 Watt, was in etwa 4,3 PS entspricht, das Drehmoment von 124 Nm, was am Hinterrad anliegt, sollte aber trotzdem im Vergleich mit benzinbetriebenen Modellen für eine ordentliche Beschleunigung sorgen. Versorgt wird der Antriebsstrang primär von zwei austauschbaren Batterien, Kymco setzt hier auf die firmeneigene Ionex-Technologie und eine Kapazität von jeweils 650 Wh.Wie Electrek erläutert, werden die beiden Hauptstromspeicher dann noch von einem festverbauten Akku im Roller ergänzt. Der bietet noch einmal 550 Wh Kapazität und wird angezapft, sobald die Austausch-Akkus verbraucht sind. Kymco spricht davon, dass statt eines Helmes auch noch drei weitere Batterien im 27 Liter fassenden Stauraum unter dem Sitz Platz finden können. So ausgerüstet errechnet man eine Gesamtreichweite von knapp 200 km.Auch beschränkte smarte Funktionen sind beim neuen Like 125 EV-Modell geboten. Der Roller nimmt Verbindung zu Smartphones auf und liefert über eine entsprechende App Informationen wie Ladestand und Geschwindigkeit. Am Lenker findet sich dann neben den üblichen Anzeigen auch noch ein Display für Navigation.