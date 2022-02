DeLorean: Die Sportwagen-Legende kehrt zurück in die Elektro-Zukunft

Die meisten Leser hier werden wissen, dass für den Zeitreisebetrieb eines DeLorean DMC-12 ziemlich genau 1,21 Gigawatt notwendig sind. Etwas weniger wird der DeLorean EVolved benötigen, denn die Autolegende soll als mehr oder weniger herkömmliches Elektrofahrzeug zurückkehren.

Premiere des DeLorean EVolved noch 2022

Zurück in die Zukunft ist vor mittlerweile 37 Jahren in die Kinos gekommen und der Streifen mit Michael J. Fox und Christopher Lloyd in den Hauptrollen ist sicherlich einer der wichtigsten Science-Fiction- bzw. Zeitreise-Filme aller Zeiten. Deshalb muss man auch nicht näher erklären, dass die eigentliche Hauptrolle ein Auto spielt, nämlich ein DeLorean DMC-12.Das Auto mit seinen so typischen Flügeltüren wurde zwischen Anfang 1981 und Ende 1982 nur knapp zwei Jahre lang produziert, es wurden gerade einmal rund 9000 Fahrzeuge hergestellt. Heute sind sie begehrte Sammlerstücke, was natürlich auch der Filmreihe von Robert Zemeckis zu verdanken ist. Doch künftig könnte es sein, dass man wieder häufiger DeLoreans auf den Straßen sehen kann.Diese werden zwar nicht fliegen oder mit Abfällen betrieben werden können, dafür wird aber Strom eine Rolle spielen. Denn die DeLorean Motor Company (DMC) hat in einem Tweet ihre Rückkehr in Aussicht gestellt. Darin heißt es etwas kryptisch: "Die Zukunft wurde nie versprochen. Denkt das Heute neu. Meldet euch für die Premiere des DeLorean im Jahr 2022 an."Dem Tweet-Text ist auch ein 15 Sekunden langes Video angehängt, das die Silhouette des legendären Autos und das Öffnen der Flügeltüren zeigt. Allzu viele Informationen gibt es dazu nicht (ok, genau genommen keine), weshalb man nicht einmal spekulieren kann, wie dieses Comeback aussehen wird. Klar ist lediglich, dass das Auto DeLorean EVolved heißen und ein Elektroauto sein wird.Allerdings ist auch möglich, dass die DeLorean Motor Company hier lediglich Marketing betreibt, denn das einzige, das man auf der Webseite derzeit kaufen kann, sind überteuerte Fanartikel wie T-Shirts und Kapuzenpullis.