Mit dem YUMI-exFAT Download richten Sie schnell und einfach mehrere bootfähige Betriebssysteme und Systemtools auf einem gemeinsamen Speichermedium ein.Dies können etwa die Installations-ISOs von Windows sein oder verschiedene Linux-Distributionen und Werkzeuge zur Systemsicherung und Datenrettung. Aktuell ist YUMI-exFAT in der Version 1.0.2.3 verfügbar.YUMI-exFAT erfordert keine Installation und ist nach dem Download direkt einsatzbereit. Der Entwickler nennt dabei auch keine besonderen Anforderungen an die laufende Windows-Version, daher sollte das Tool unter allen aktuellen Ausgaben des Betriebssystems seinen Dienst verrichten.Die Bedienung von YUMI-exFAT ist denkbar einfach: Im ersten Schritt wählen Sie zunächst den USB-Datenträger aus, auf welchem Siemöchten.Bei einer ersten Nutzung muss der Datenträger nun eingerichtet werden. Auch dies geschieht weitestgehend automatisch. Zu beachten gilt dabei: Der Datenträger wird vollständig formatiert und alle darauf gespeicherten Daten gelöscht. Anschließend erstellt YUMI-exFAT eine Partition zur Dateiablage (im exFAT-Dateisystem) sowie eine Boot-Partition (FAT32).Im zweiten Schritt wählen Sie die gewünschte Distribution aus. Dies können verschiedene Linux-Versionen, Antivirentools, anonyme Browser, Systemprogramme oder Windows-Installer und PE-Builds sein. Zu jeder Distribution liefert YUMI-exFAT den passenden Link. Der Download muss jedoch manuell vom Nutzer durchgeführt werden.Anschließend geben Sie den Pfad zur heruntergeladenen ISO-Datei in Schritt drei an. Ein Klick auf den Create-Button kopiert die Distribution schließlich auf den Datenträger und trägt diese in das Bootmenü ein. Alternativ lassen sich bootfähige ISO-Dateien auch ganz einfach per Drag-and-drop in Ordner auf dem Datenträger ziehen. Diese werden dann automatisch erkannt und zum Startmenü hinzugefügt.Praktisch: YUMI-exFAT kann sogarfür verschiedene Linux-Distributionen erstellen. Dadurch entsteht ein dauerhafter Speicherplatz auf dem Datenträger und Änderungen sowie installierte Programme bleiben bei einem Neustart erhalten.Der auf diese Weise mit YUMI-exFAT erstellte USB-Datenträger lässt sich anschließend bei einem Neustart des PCs als Startmedium auswählen. Dabei werden sowohl dasunterstützt. Möglicherweise ist es erforderlich, die Bootreihenfolge im BIOS zu ändern.Alternativen zu YUMI-exFAT gibt es beispielsweise mit Ventoy oder Rufus . Zudem gibt es eine ältere Legacy-Version von YUMI , welche die Dateisysteme NTFS und FAT32 unterstützt, jedoch aufs klassische BIOS-Boot beschränkt ist und inzwischen auch nicht mehr weiterentwickelt wird.