Visual Studio Code - Plattformübergreifender Code-Editor

Multi-Plattform-Editor

Microsoft bietet mit Visual Studio Code einen kostenlosen und quelloffenen Ableger seiner Entwicklungs­umgebung Visual Studio an, der nicht nur für Windows, sondern auch Linux und MacOS erhältlich ist. Hier bieten wir die aktuelle Version 1.41.1 für Windows-Systeme an.Vorgestellt hatte Microsoft den Code-Editor erstmals auf der Entwicklerkonferenz BUILD 2015 in San Francisco. Größte Besonderheit des Werkzeugs ist seine native Verfügbarkeit für Windows, Linux und Mac OS X, sodass Programmcode weitestgehend unabhängig vom Betriebssystem optimiert werden kann. Die entsprechenden Downloads für die weiteren Plattformen finden Sie auf der offiziellen Website Anders als ähnliche Entwicklungsumgebungen wie etwa Visual Studio 2015 arbeitet Microsoft Visual Studio Code vollständig auf Dateien- und Ordner-Ebene. Der Editor eignet sich zum Debuggen und Entwickeln von Cloud- sowie Web-Anwendungen und unterstützt mehr als 30 unterschiedliche Programmiersprachen, unter anderem C#, C++, PHP, Java und HTML. Features wie eine Syntax-Hervorhebung, Bracket Matching oder IntelliSense sorgen für mehr Übersicht beim Bearbeiten komplexen Codes.Zu den weiteren Merkmalen gehören eine für Tastatureingaben optimierte Oberfläche mit anpassbaren Keyboard-Befehlen, integrierte Debugging-Tools für Node.js, TypeScript und JavaScript, Unterstützung für die Web-Technologien ASP.NET 5 und Node.js sowie Git-Support. Über die mehr als 1.000 Extensions aus dem Visual Studio Marketplace kann der Funktionsumfang des Editors zusätzlich erweitert werden. Seit Version 1.0 besitzt Visual Studio Code auch eine deutsche Benutzeroberfläche.Mit Visual Studio Code gibt Microsoft Entwicklern ein modernes Werkzeug in die Hand, mit dem diese gemeinsam und plattformübergreifend an verschiedenen Projekten arbeiten können. Dank integrierter Update-Funktion ist die Software zudem jederzeit auf dem neuesten Stand, ohne dass sich der Nutzer um manuelle Aktualisierungen kümmern muss.Seit August 2017 ist Microsoft Visual Studio Code auch als 64-Bit-Variante verfügbar. Nutzer der 32-Bit-Version müssen bei einem Wechsel zunächst die alte Version deinstallieren. Installierte Extensions sollen dabei jedoch erhalten bleiben. Beim Verwenden von Visual Studio Code stimmen Sie den geltenden Lizenz- und Datenschutzbestimmungen zu.Im kostenlosen eBook "Visual Studio Code - Tipps und Tricks Vol. 1" finden Sie viele nützliche Erläuterungen rund um den Umgang mit dem Code-Editor.