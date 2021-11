Star Trek Discovery: Staffel 4 in Deutschland kostenlos bei PlutoTV

Es gibt gute Nachrichten für alle Fans von Star Trek: Discovery. Nachdem Netflix die Serie nicht mehr anbietet , gibt es die neuen Folgen nun bei Pluto TV. Der Streaminganbieter hat sich die Rechte gesichert und zeigt die neuen Folgen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Stellungnahme von ViacomCBS "An alle internationalen Star Trek: Discovery-Fans: Wir haben euch gehört. Auch wir lieben diese Serie. Wir lieben sie für die unglaublichen Darsteller, die hart arbeitende Crew, die fantasievollen Geschichten, die bahnbrechenden, vielfältigen Charaktere, die die Serie zum Leben erwecken und für das, was sie für so viele Menschen auf der ganzen Welt darstellt. Star Trek hat seine Fans immer an die erste Stelle gesetzt. Wir wollen dasselbe tun.



Deshalb tun wir in dieser Übergangsphase alles, was wir können, um euch die neue Staffel so schnell wie möglich zu präsentieren.



Mehr dazu auf StarTrek.com

Alte Folgen zum Rewatch

Bisher fand man Star Trek: Discovery in Deutschland nur bei Netflix , doch mit der vierten, diesen Freitag startenden Staffel ändert sich das. Denn das Streaming-Portal verliert die Serie, diese wandert zu Paramount+. Paramount+ steht allerdings bisher nicht in Deutschland zur Verfügung und so hieß es zunächst, dass sich Star Trek-Fans bis 2022 gedulden müssen, um die neuen Discovery-Folgen zu schauen. Doch nun gibt es erfreuliche Nachrichten von Pluto TV Damit könnt ihr schon ab diesem Freitag die neuen Folgen der vierten Staffel schauen - allerdings werden diese nur live zur Verfügung stehen und nicht anschließend noch per Abruf. Dafür gibt es die neuen Folgen aber quasi an drei "Sendeterminen" Freitags, Samstags und Sonntags. Übrigens: Die ersten fünf Folgen der ersten Staffel von Star Trek: Discovery gibt es jetzt bei Pluto TV derzeit auch kostenlos on demand, das heißt, ihr könnt, bis die neuen Folgen kommen, einen Rewatch beginnen.Streaming-Anbieter Pluto TV gehört zu ViacomCBS und bietet derzeit laut eigenen Aussagen rund 100 Live-Kanäle sowie Tausende von Filmen und Serien auf Abruf. Pluto TV läuft über eigene Apps für iOS und Android sowie über den Browser, Fire TV und vielen Smart TVs. Das Ganze ist kostenlos.