Star Trek: Discovery - Startdatum von Staffel 3 ist endlich bekannt

Star Trek-Fans mussten lange auf neuen Serien-Stoff warten, Star Trek: Discovery brachte die Science-Fiction-Reihe aber 2017 wieder zurück ins Fernsehen. Die Rückkehr war aber ziemlich umstritten (vor allem die Klingonen). Nun gibt es Neues zur dritten Staffel.

Discovery hebt wieder im Herbst 2020 ab

CBS

Die ersten beiden Ausgaben von Star Trek: Discovery hatten ihre Höhen und Tiefen, auch die Fanwelt war ziemlich gespalten, was die TV-Rückkehr von Star Trek betraf. Das gilt allerdings auch für Star Trek: Picard , auch die gemeinsam mit Amazon umgesetzte Produktion war mitnichten ein Selbstläufer.Star Trek: Discovery hatte wie erwähnt zwar viele Schwächen (allen voran die Klingonen und den Sporen-Antrieb), doch die CBS-Serie hatte auch in den ersten beiden Staffeln ihre kurzweiligen Momente bzw. unterhaltsamen Aspekte.Eine dritte Staffel wurde schon vor gefühlt einer Ewigkeit bestellt und produziert, bisher war aber nicht klar, was damit passiert. Denn die ersten beiden Seasons gaben jeweils im Herbst/Winter ihr Debüt, die Rückkehr von Star Trek: Discovery ließ aber zuletzt auf sich warten. Der Grund war recht einfach: CBS ließ Picard den Vortritt, auch wenn die Rückkehr des Enterprise-Kapitäns so manchen enttäuschte.Nun hat aber CBS endlich ein Update zur dritten Staffel von Star Trek: Discovery geliefert und verrät auch, wann es wieder losgeht, nämlich am 15. Oktober 2020. In Nordamerika wird die Serie wie bereits bisher auf CBS All Access ausgestrahlt, der Rest der Welt wird erneut ein Netflix-Abonnement benötigen, um die Abenteuer von Commander Burnham (Sonequa Martin-Green) und Co. erleben zu können.Die dritte Staffel setzt sich dort fort, wo die zweite aufgehört hat, nämlich am anderen Ende eines Wurmlochs. In der neuen Season findet sich die Discovery in einer unbekannten Zukunft. CBS dazu: "Die Crew Discovery lebt nun in einer Zukunft voller Unsicherheit und muss - gemeinsam mit der Hilfe neuer Freunde - zusammenarbeiten, um die Hoffnung in der Föderation wiederherzustellen."