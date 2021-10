Star Trek Discovery: Neuer Trailer stimmt auf Staffel 4 der Serie ein

Paramount+ hat den offiziellen Trailer zu Staffel 4 von Star Trek: Discovery veröffentlicht. Das Video gibt einen Ausblick darauf, wie es mit Captain Burnham und ihrer Crew weitergeht. Auch Fans in Deutschland müssen zum Glück nicht mehr allzu lange auf die neuen Folgen warten.Wie es von offizieller Seite heißt, stehen Captain Michael Burnham und die Besatzung der U.S.S. Discovery in Staffel 4 der Serie einer neuen Bedrohung gegenüber, die alles bisherige in den Schatten stellt. Fans wissen bereits, dass in den neuen Folgen die Welten innerhalb wie außerhalb der Föderation von einer Gravitationsanomalie bedroht werden.In den USA beginnt Staffel 4 am 18. November 2021 beim Streaming-Dienst Paramount+. Da dieser in Deutschland erst im nächsten Jahr startet, ändert sich hierzulande für Fans zunächst nichts: Die neuen Folgen gibt es hier schon einen Tag später bei Netflix zu sehen.