0 statt 25 Euro: Samsung trollt Apple mit kostenlosem Pflegetuch

Apple hat vor kurzem nicht nur neue MacBook Pro-Modelle vorgestellt, sondern wieder einmal ein Produkt enthüllt, das Spott auf sich zieht: ein Poliertuch zum Preis von satten 25 Euro. Samsung hat das als Gelegenheit gesehen, Apple eins auszuwischen - und das gelang durchaus.

Kostenloses Samsung Galaxy Pflegetuch

Denn die deutsche Vertretung von Samsung hat sich eine Werbeaktion einfallen lassen, die Apple zwar nicht explizit erwähnt, die aber ohne Zweifel in diese Richtung gedacht ist. Denn wie die die niederländische Seite Galaxy Club entdeckt hat (via Deskmodder ), verschenkte der koreanische Konzern hierzulande ein "Must-have für dein Samsung Galaxy", dieses bekamen die ersten tausend Nutzer, die sich als Samsung-Member registrierten.Das "Samsung Galaxy Pflegetuch" ist 20 mal 20 Zentimeter groß, nach Angaben der Koreaner "samtweich" und für Smartphones und andere vergleichbare Oberflächen wie Monitore geeignet. Die Dimensionen werden sicherlich nicht zufällig erwähnt, denn das Apple-Putztuch misst "nur" 16 x 16 Zentimeter.Das ist sicherlich ein harmloser Seitenhieb in Richtung Apple, Samsung hat bekanntlich eine Tradition, sich über den Konkurrenten lustig zu machen. Dabei geht auch gerne ein Scherz daneben bzw. nach hinten los, denn mitunter zieht Samsung nicht nur Lacher, sondern auch Kritik auf sich.Freilich ist die PR-Abteilung von Samsung Deutschland nicht die erste, die sich über das Apple-Putztuch lustig macht. Die Reparaturseite iFixit hat beispielsweise einen "Teardown" durchgeführt und diesen auch auf besondere Art und Weise illustriert. Die Nachfrage nach dem Apple-Poliertuch schmälert das nicht, denn dieses ist aktuell erst in acht bis zehn Wochen wieder erhältlich - also erst wieder nächstes Jahr.