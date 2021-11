Ein originaler Apple-1-Computer wurde für 400.000 Dollar versteigert

Das Gehäuse ist aus schönem Holz, der Inhalt sollte das wertvollste Unternehmen der Welt hervorbringen: In den USA hat jetzt ein originaler Apple-1-Computer den Besitzer gewechselt. Das Stück Computergeschichte war dem neuen Besitzer 400.000 US-Dollar wert.

Einer von 200 Stück geht für 400.000 über den Tisch

Vom Prof zum Studi

Schon mit seinem Einführungs-Preis von 666 US-Dollar im Jahr 1976 - das entspricht nach Inflationsausgleich rund 3200 Dollar - war der Apple-1-Computer ein Gerät für echte Enthusiasten mit tiefem Geldbeutel. Doch rund 45 Jahre später ist ein besonders großer Fan der Apple-Geschichte bereit, für ein noch funktionstüchtiges Modell 400.000 US-Dollar zu bezahlen.Der Computer, entwickelt von Steve Wozniak und Steve Jobs und gebaut und getestet mithilfe der ersten Mitarbeiter Patty Jobs und Daniel Kottke, hatte bei einer Auktion von John Moran Auctioneers in Monrovia, Kalifornien, den Besitzer gewechselt. Das kleine Apple-Team hatte damals in Eigenregie eine Serie von 200 Stück produziert.Die Tatsache, dass der jetzt veräußerte Apple 1 voll funktionsfähig ist, macht das Sammelstück natürlich noch deutlich wertvoller: "Was wir mit dem Apple-1 haben, ist so etwas wie der heilige Gral des Computersammelns", so Corey Cohen, ein Apple- und Technologiehistoriker laut NPR . Ein weiterer Grund, der das Sammlerstück noch seltener macht: Das Gehäuse ist aus Koa-Holz gefertigt. Nach Angaben des Auktionshauses sind von dieser Version nur noch sechs Modelle bekannt.Die Geschichte dieses Apple 1 ist dabei gut dokumentiert und bringt dem Computer den Spitznamen "Chaffey College" Apple-1 ein. Ursprünglich war das Gerät im Besitz eines Professors am Chaffey College in Rancho Cucamonga, Kalifornien. Der hatte den Rechner im Jahr 1977 an einen Studenten verkauft. Dieser Student hat den Apple 1 bis heute behalten.