Mockup des Apple Car: So könnte das Auto (der Alpträume) aussehen

Es wird seit Jahren spekuliert, ob bzw. wann der IT-Riese Apple ein Auto auf den Markt wirft. Das Apple Car ist ein fast mythisches Vorhaben. Natürlich will jeder sehen, wie ein Apple Car aussehen könnte. Und das hat jemand auf Basis von Patenten gemacht. Wir meinen: bitte nicht!

Eine spekulative Abscheulichkeit

Vor einigen Jahren hat sich ein Designer namens Gianluca Gimini einen besonderen Spaß gemacht: Er bat Freunde, Fahrräder aus dem Kopf heraus zu zeichnen und setzte diese Skizzen in "echte" Räder um. Das Ergebnis war erstaunlich bis saukomisch, denn kaum jemand konnte einen Drahtesel korrekt wiedergeben, noch kurioser sahen die dazugehörigen Rad-Render-Bilder aus.So ähnlich stellen wir uns auch die Arbeit von Vanarama vor: Denn das britische Leasing-Unternehmen hat sich mehrere Patente von Apple geschnappt und hat auf Basis der dort gezeigten Zeichnungen Renderings eines vermeintlichen Apple Car angefertigt (via 9to5Mac ). Dazu gibt es auch ein 3D-Modell.Diese interaktive Animation, die man von außen wie innen ansehen kann, hat auch anklickbare Punkte. Diese verraten, welches Patent hinter einer bestimmten Technologie steckt und was die Inspiration zu einem bestimmten Designelement war. So erfährt man beispielsweise, dass die Türgriffe von den seitlichen Buttons des iPhone inspiriert und der Kühlergrill an den Lüftungsschlitzen des Mac Pro angelehnt sei. Innen gibt es ein nahtloses Innendisplay und eine im Lenkrad integrierte Siri-Assistenz-Funktion.Die Details mögen zwar durchaus spannend sein, aber blickt man sich das Apple Car-Konzept mit Abstand an, kommt man schnell zum Schluss, dass das Ganze eben mehr ist als die Summe seiner einzelnen Teile. Denn auch wenn man über Geschmack streiten kann: Das Apple Car, wie es sich Vanarama vorstellt, ist eine Abscheulichkeit, für die ein Designer in Cupertino wohl gefeuert würde. Dazu kommt: Apple würde niemals sein Logo überall draufklatschen, die Kalifornier sind bekannt dafür, dieses eher zurückhaltend zu integrieren.