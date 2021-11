Netflix Games: Gratis-Spiele starten heute für Apple iPhones und iPads

Nach dem letztwöchigen Android-Release des Netflix Games-Bereichs scheint bereits heute der Startschuss für Besitzer von iOS- und iPadOS-Geräten zu fallen. Der Streaming-Dienst zeigt sich mit seinen kostenlosen Spielen bereits in den Apple App Stores für iPhones und iPads

Überschaubare Spiele-Auswahl und Apple App Store-Zwang

Netflix

Neben Filmen, Serien, Dokus und Co. versucht sich Netflix derzeit mit Gratis-Spielen ein zweites Standbein aufzubauen, um Neukunden zu gewinnen und Bestandskunden eine weitere, kostenlose Dreingabe anzubieten. Zudem verfolgt man das Ziel, sich von Konkurrenten wie Disney+ und Prime Video abzuheben, was jedoch vor allem im Vergleich mit letzterem schwer sein dürfte. Während sich Netflix vorrangig auf mobile Indie-Games konzentriert, ging Amazon zuletzt eine Partnerschaft mit Electronic Arts (EA) ein, um namhafte PC-Spiele via Prime Gaming anzubieten.Die zum Launch verfügbaren Spiele Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: Das Spiel, Card Blast, Wippen und Shooting Hoops gehören wahrlich nicht zur Crème de la Crème, stellen allerdings auch nur den Auftakt des Netflix Games-Bereichs dar. Der Startschuss für die fünf Titel ist innerhalb des Netflix-Abos bereits in der letzten Woche für Besitzer von Android-Smartphones und -Tablets gefallen. Nun steht die Integration unter iOS und iPadOS scheinbar kurz bevor.Wie die Kollegen von Mobiflip berichten, listet Netflix bereits alle fünf Spiele innerhalb seines Entwicklerprofils des App Stores. Es dürfte sich somit nur um eine Frage der Zeit handeln, bis der Games-Tab auch in die Streaming-App eingebunden wird. Der Download und die Installation der Spiele erfolgt klassisch und notgedrungen über die Apple-Kanäle . Für die Nutzung wird allerdings der Login mit einem aktiven Netflix-Account vorausgesetzt. Die Spiele direkt in der App als All-in-One-Lösung anzubieten, bleibt dem Streaming-Dienst aufgrund von Apple-Regularien weiterhin verwehrt.