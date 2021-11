Forza Horizon 5 ist das erfolgreichste Spiel der Xbox Game Studios

Die neueste Ausgabe von Forza Horizon führt nach Mexiko und das wohl erste "richtige" Microsoft-exklusive Spiel für die Xbox Series X (und PC) begeistert die Presse. Doch auch Gamer greifen gerne zu und die Xbox Game Studios freuen sich über den größten Launch ihrer Geschichte.

Auf Steam die Nummer 1

Forza Horizon 5 (FH5) ist erst seit kurzem offiziell erhältlich und offenbar dürsteten die Rennspielfans regelrecht nach einem Trip in die Wüste von Mexiko bzw. die wie immer abwechslungsreichen Kulissen der Reihe - darunter einladende Strände, dichte Dschungel und malerische Städtchen.Denn Xbox-Chef Phil Spencer gab bekannt, dass bereits kurz nach Start mehr als 4,5 Millionen Gamer Forza Horizon 5 spielen. Auch gemessen an der Zahl gleichzeitig aktiver Nutzer ist der neueste Teil bereits jetzt drei Mal so erfolgreich wie der Vorgänger.Spencer schreibt in einem Tweet : "Wir haben jahrelang in Xbox investiert, damit mehr Menschen spielen können. Mit bisher über 4,5 Millionen Spielern auf PC, Cloud und Konsole zeigt Forza Horizon 5, dass dieses Versprechen in Erfüllung geht. Größter Starttag für ein XGS (Xbox Game Studios)-Spiel, drei Mal so viele gleichzeitige Spieler wie bei FH4. Danke an die Spieler und Glückwunsch an Playground Games."Die meisten der Spieler dürften auf der Xbox Series X/S unterwegs sein, denn Rennspiele wie Forza Horizon 5 sind sicherlich klassischer Konsolenstoff, der auf der Wohnzimmer-Couch am besten funktioniert. Wie sich die Systeme verteilen, ist allerdings nicht genau bekannt.Auf Steam, wo man auch die Nummer-1-Position in den Charts eingenommen hat, erreichte Forza Horizon 5 jedenfalls laut SteamDB bisher ein Maximum von rund 70.000 Nutzern. Viele Gamer dürften das Spiel aber auch per Xbox Game Pass für den PC beziehen, deshalb ist nicht genau klar, wie viele PC-Rennspieler insgesamt auf FH5 zugreifen.