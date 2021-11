Forza Horizon 5, GTA & Co: Die Xbox Game Pass-Spiele im November

Microsoft gibt die ersten Spiele-Highlights bekannt, die man im November dem Xbox Game Pass für Konsolen, Windows-PCs und das Cloud-Gaming hinzufügen wird. Mit dabei sind unter anderem das neue Forza Horizon 5, Minecraft, GTA: San Andreas und It Takes Two.

Microsoft stellt vor: Die neuen Xbox Game Pass-Spiele im November 2021

Jetzt im ersten Monat nur 1 Euro zahlen!

Während im Oktober Titel wie Age of Empires 4 sowie Outriders im Mittelpunkt standen und auch weiterhin Teil des Xbox Game Pass sind, folgen in der ersten Hälfte des Novembers neun zusätzliche Spiele, die Teil von Microsofts Gaming-Flatrate werden. Direkt zum offiziellen Release am 9. November steht das lang erwartete Forza Horizon 5 für Xbox Series X/S Xbox One und PCs zum Download und Streaming bereit und auch Minecraft zieht in den Java und Bedrock Editions endlich in den Game Pass für PCs ein.Weiterhin stehen Unpacking, It Takes Two, Kill It with Fire, der Football Manager 2022, Grand Theft Auto: San Andreas und One Step from Eden auf dem Programm.(PC)Poliere Deine Tastatur denn Minecraft kommt nun auch als Minecraft: Java Edition und Minecraft: Bedrock Edition für Windows 10 und 11 in den Xbox Game Pass für PC und Ultimate. - inklusive Crossplay auf Konsole und Tablet.(Cloud, Konsole und PC)Der Tag des großen Umzugs ist gekommen! In Unpacking entpackst Du Deine Umzugskartons und findest in Deinem neuen Zuhause Plätze für Deine geliebten Besitztümer. Mach es Dir gemütlich und finde mehr über Deine innersten Vorlieben und Wünsche heraus.(Cloud, Konsole und PC)It Takes Two ist ein abgedrehtes Plattform-Abenteuer für zwei Spieler*innen in dem der Schlüssel zum Erfolg in gutem Teamwork liegt. Spielt zusammen als Cody und May, ein Paar mit Konfliktpotenzial, das durch einen Zauberspruch in Puppen verwandelt wurde.(Cloud, Konsole und PC)Die Menschheit hat seit vielen tausend Jahren einen unerbittlichen und tödlichen Feind - die Spinne. Doch die achtbeinigen Krabbler haben die Rechnung ohne Dich gemacht. Du stellst Dich den spinnenverseuchten Vorstädten und bekämpfst die Arachniden.(Cloud, Konsole und PC)Pünktlich zum Release startest Du in Forza Horizon 5 in das nächste große Offroad-Abenteuer mitten in der vielfältigen Landschaft Mexikos. Erkunde die lebendigen und sich ständig weiterentwickelnden Open World-Landschaften mit grenzenlosem Fahrspaß in Hunderten der besten Autos der Welt.(PC)Schnapp Dir Tastatur und Maus und werde bequem von Deinem PC aus zum neuen Stern am Himmel des Fußball-Managements. Du tauchst ein in die authentische Welt abseits des Spielfelds und lernst die Bedeutung und Feinheiten des Manager-Berufs kennen.(Cloud, Konsole und PC)So nah bist Du dem Fußball-Management noch nie gekommen.Pünktlich zum Release von Football Manager 2022 erlernst Du die essentiellen Management-Taktiken der Fußball-Welt direkt auf Deiner Konsole.(Konsole)In Grand Theft Auto: San Andreas - The Definitive Edition erlebst Du den absoluten Klassiker der Grand Theft-Reihe, jedoch überarbeitet für die nächste Konsolengeneration. Freue Dich auf Grand Theft Auto V-Style Steuerung, verbesserte Lichtsetzung, noch lebendigere Umgebungen und vieles mehr!(Konsole und PC)One Step From Eden ist ein Mix aus strategischem Kartendeck und Echtzeit-Action mit Roguelike-Elementen, in dem Du entscheidest, ob Dein Charakter eine Schneise der Zerstörung anrichtet oder Gnade walten lässt.