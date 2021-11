Forza Horizon 5: Der Launch-Trailer heizt den heutigen Release an

Der Start von Forza Horizon 5 ist geglückt: Während sich Käufer der Premium-Edition bereits letzte Woche hinters Lenkrad setzen durften, geht es für alle anderen ab sofort los. Um die Freude noch weiter anzuheizen, haben Microsoft und der Entwickler Playground Games den offiziellen Launch-Trailer veröffentlicht.Schauplatz des neuesten Teils der Rennspielreihe ist dieses Mal Mexiko, welches von Spielern frei erkundet werden darf. Im Trailer sind einige der verschiedenen Regionen zu sehen, zu denen etwa Strände, Städte, ländliche Regionen und der Urwald Mexikos zählen. Wer sich während seiner Spritztouren nicht nur von den schönen Landschaften verzaubern lassen will, kann außerdem der Story-Kampagne folgen oder online an verschiedenen Wettrennen teilnehmen.Eine Besonderheit von Forza Horizon 5 sind die unterschiedlichen Wetterbedingungen, denen Spieler auf der bislang größten Karte der Forza Horizon-Reihe ausgesetzt werden und die von Hitze und Regenfällen bis hin zu Sand- und Tropenstürmen reichen. Ebenfalls beeindruckend ist der im Spiel vertretene Fuhrpark, denn dieser umfasst mehr als 400 Autos aus aller Welt.Forza Horizon 5 startete am 5. November 2021 im Early Access für Käufer der Premium-Version und am heutigen 9. November für alle anderen. Das Spiel ist für den PC (Microsoft Store, Steam), die Xbox Series X/S und Xbox One erhältlich. Außerdem ist es ab sofort im Xbox Game Pass enthalten. Erst kürzlich hatte Microsoft zudem einen Live-Action-Trailer zum Spiel gezeigt.