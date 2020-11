Forza Horizon 5: Spiel soll 2021 erscheinen - vor Forza Motorsport 8

Obwohl das Spiel bislang noch nicht offiziell angekündigt wurde, sind in den vergangenen Tagen einige Gerüchte zu Forza Horizon 5 aufgetaucht. Einem Insider zufolge soll das Rennspiel im kommenden Jahr erscheinen und noch vor Forza Motorsport 8 auf den Markt gebracht werden.

Kein genauer Release-Zeitraum bekannt

Spiele-Flatrate mit über 100 Titeln für PC & Xbox

Microsoft

Das geht aus einem Podcast von Xbox Empire (via Videogameschronicle ) hervor. Die Informationen stammen von dem Journalisten Jeff Grubb, der stets gut über die aktuellen Entwicklungen in der Gaming-Branche informiert ist. Er betont, dass Playground Games der­zeit an Forza Horizon 5 arbeitet und dass das Spiel ab 2021 für die Xbox Series X und Series S zur Ver­fü­gung steht. Bisher wurden Ableger der Horizon-Serie im Zwei-Jahres-Rhythmus veröffentlicht. Damit wäre das Spiel eigentlich sogar schon in diesem Jahr fällig gewesen.Diese Tradition hat Playground Games an­schei­nend gebrochen. Weshalb Forza Horizon 5 nicht für 2020 angekündigt wurde, ist unklar. Wo­mög­lich hat sich die Entwicklung aufgrund der Coronakrise verzögert.Vor einiger Zeit wurde bekannt, dass das von Turn 10 Studios entwickelte Rennspiel Forza Motorsport 8 im ersten Quartal des kommenden Jahres das Licht der Welt erblicken soll. Laut Jeff Grubb soll Forza Horizon 5 noch vor dem neuen Ableger der Motorsport-Reihe an­ge­bo­ten werden. Einen genauen Release-Zeitraum gibt es allerdings noch nicht.Ob sich die Gerüchte am Ende als wahr herausstellen, bleibt natürlich noch abzuwarten. Da sich die Entwickler bisher nicht offiziell zu dem Game geäußert haben, können die Pläne je­der­zeit geändert werden. Dass Playground Games vor Beginn des neuen Jahres ein Sta­te­ment zu Forza Horizon 5 veröffentlicht, dürfte nicht unwahrscheinlich sein. Womöglich geben die Entwickler dann im nächsten Monat erste Details zu dem Forza Horizon-Titel bekannt.