Xbox Game Pass: Doom Eternal, Forza 7 & weitere Games im Oktober

Wer den Xbox Game Pass abonniert hat, kann sich im kommenden Monat wieder über einige zusätzliche Titel freuen. Das Redmonder Unternehmen Microsoft hat angekündigt, dass demnächst fünf weitere Spiele zur Ver­fü­gung stehen. Im Gegenzug werden aber auch ein paar Titel entfernt.

Fünf Spiele werden demnächst entfernt

Microsoft integriert EA Play in den Game Pass Ultimate

Spiele-Flatrate mit über 100 Titeln für PC & Xbox

Xbox

Wie die Redmonder auf Xbox Wire bekanntgegeben haben, werden die PC-Version von Drake Hollow und die Android- sowie Konsolen-Variante von Doom Eternal am 1. Oktober in den Xbox Game Pass aufgenommen. Am 8. Oktober sollen Brütal Legend, Forza Motorsport 7 sowie Ikenfell folgen und ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen werden können. Während von Brütal Legend nur die Konsolen-Version im Xbox Game Pass enthalten sein wird, kann Forza 7 auf dem PC, der Xbox und dem Smartphone gespielt werden. Ikenfell steht für PC und Xbox bereit und kann mit der Streaming-Option auf Android-Geräte übertragen werden.Im nächsten Monat werden allerdings nicht nur Spiele zum Xbox Game Pass hinzugefügt. Ab dem 15. Oktober sollen fünf Titel nicht länger im Rahmen der Spiele-Flatrate verwendet wer­den können. Bei den betroffenen Games han­delt es sich um Felix the Reaper, Metro 2033 Redux, Minit, Saints Row IV Re-Elected sowie State of Mind. Um die Spiele nach dem 15. Ok­to­ber weiterhin spielen zu können, müssen die Titel einzeln erworben werden.Für die Standard-Variante des Xbox Game Pass wird eine monatliche Gebühr in Höhe von 9,99 Euro fällig. Die Ultimate-Mitgliedschaft schlägt mit 12,99 Euro pro Monat zu Buche. Um die Spiele-Flatrate attraktiver zu gestalten, wird Microsoft am 10. November den Abo-Dienst EA Play und damit 60 weitere Titel in die Ultimate-Edition des Xbox Game Pass aufnehmen.