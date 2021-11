Forza Horizon 5 wird für Microsoft zum historisch erfolgreichen Hit

Forza Horizon 5 schickt sich an, für Microsoft zum bisher erfolgreichsten Titel zu werden. Nachdem man im Eiltempo eine neue Launch-Bestmarke für ein Xbox Game Studios-Spiel setzen konnte, kann man kurze Zeit später auf eine gigantische Fan-Basis verweisen.

Für Microsoft geht die Rechnung auf

Die Xbox Game Pass-Spiele im November

Jetzt im ersten Monat nur 1 Euro zahlen!

Microsoft

Die Geschichte von Forza Motorsport nahm 2005 ihren Anfang, mit dem neuesten Release können hier ein paar spannende neue Kapitel und die ein oder andere Erfolgsstory hinzugefügt werden. Vor kurzem konnten wir darüber berichten, dass sich Forza Horizon 5 schon kurz nach dem Start den Titel " erfolgreichstes Spiel der Xbox Game Studios " sichern konnte - das gilt sowohl für die Gesamtzahl der Spieler als auch für die gleichzeitig aktiven Rennfahrer. Jetzt kann man schon die nächste Bestmarke vermelden.Lag man 5 Tage nach Launch bei rund 4,5 Millionen Spielern, konnte man diese Zahl innerhalb der letzten zehn Tage noch einmal verdoppeln. Damit kommt Forza Horizon 5 exakt zwei Wochen nach dem Start auf über 10 Millionen Spieler. Der offizielle Forza-Account auf Twitter liefert dann auch gleich eine historische Einordnung dieses Traumstarts: "Vielen Dank an die mehr als 10 Millionen #ForzaHorizon5-Fans für die größte erste Woche in der Geschichte von Xbox und XboxGamePass aller Zeiten. GG!"Für die Neuausrichtung, die den Game Pass ins Zentrum stellt, scheint Microsoft aktuell vom Markt große Zustimmung zu erhalten. Der große Vorteil des Spiele-Abos: Die Hemmschwelle, neue Titel einfach mal auszuprobieren, ist im Vergleich mit den früher oft sehr hohen Investitionskosten natürlich extrem gesunken. Und so kann man zum Launch von solch wichtigen Titeln natürlich auch einen deutlich größeren Sog erzeugen, der im besten Fall eine Welle an neuen Interessierten mit sich bringt.Man darf sehr gespannt sein, wie sich hier der nächste Xbox Game Studio-Titel schlagen wird: Halo Infinite hat für Microsoft eine sehr große Bedeutung und darf sich nach dem verfrühten und sehr erfolgreichen Launch des Multiplayers ab dem 8. Dezember auch in der Single-Player-Kampagne beweisen. Mit seiner sehr treuen Fan-Basis könnte hier der nächste Traumlaunch für Microsoft anstehen.