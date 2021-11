Der Hype ist vorbei: New World verliert 135.000 Spieler pro Woche

Konnte das Amazon-MMO New World Anfang Oktober beinahe eine Million Spieler parallel auf den Servern und in den Warteschlangen versammeln, scheint der Hype einen Monat nach Release zu schwinden. Über 100.000 Nutzer verabschieden sich vom Online-Rollenspiel - jede Woche.

Spielern fehlt die Langzeitmotivation, nur wenige erreichen Max-Level

Amazon Game Studios

Die Amazon Games Studios haben zum New World-Release Ende September alle Register gezogen und die Werbetrommel vor allem auf der eigenen Streaming-Plattform Twitch gerührt. Nun kommt es laut aktuellen SteamCharts (via Forbes ) zu einem erwarteten Spielerschwund. Die Kombination aus Survival-, Crafting- und MMO-Elementen scheinen die Spieler langfristig nicht bei Laune zu halten. Ebenso sorgen Bugs, die in den Mittelpunkt gestellten PvP-Inhalte und die allgemeine Wirtschaft im Spiel für Frustration.Sein aktuelles Allzeithoch konnte New World am 3. Oktober 2021 mit 913.000 Spielern erreichen, die sich parallel auf den zu diesem Zeitpunkt bereits erweiterten Servern, zum Großteil jedoch wahrscheinlich noch immer in den Warteschlangen befanden. Im Vergleich dazu sank dieser Wert in den letzten 24 Stunden auf etwa 400.000 Spieler. Damit rangiert das Online-Rollenspiel zwar weiterhin in den Top 5 auf Steam , doch der Trend ist klar erkennbar. Mehr als 135.000 Spieler scheint New World zu verlieren - und das jede Woche.Gut zu erkennen ist die fehlende Langzeitmotivation anhand aktueller Erfolgsstatistiken . Weniger als 10 Prozent der MMO-Spieler hat die maximale Charakterstufe (Level 60) erreicht. Noch mehr haben dafür höchstwahrscheinlich über 160 Spielstunden investiert. Ob die Zeit in den Warteschlange dabei angerechnet wird, ist bislang unklar. Im deutschen New World-Forum wird unter anderem das eintönige Gameplay (engl. Grind) kritisiert, das trotz eines actionreichen Kampfsystems und PvP-Kriegen dauerhaft zum Spielerschwund führt.