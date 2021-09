New World: Neuer Trailer zum Start des MMORPGs von Amazon Games

Seit gestern sind die Server für die Release-Version von New World online. Die Amazon Game Studios entlassen ihr ambitioniertes MMO-Projekt somit aus der Beta-Phase. Zum Start darf natürlich ein stimmungsvoller Launch-Trailer nicht fehlen, der uns nach Aeternum führt.Zu Beginn von New World stranden Spieler auf der fremden Insel Aeternum, auf der es neben vielen Gefahren auch jede Menge zu entdecken gibt. Die offene Welt des Online-Rollenspiels darf hierbei jederzeit vollkommen frei erkundet werden. In Echtzeitkämpfen können sowohl Nahkampf- als auch Schusswaffen zum Einsatz kommen - wer die entsprechenden Zauber gelernt hat, kann außerdem seine übernatürlichen Kräfte auf dem Schlachtfeld entfesseln.Spieler entscheiden dabei selbst, ob sie Aeternum allein und auf eigene Faust erkunden oder sich mit Freunden zu einer Gruppe zusammenschließen möchten. New World ist ab sofort für den PC erhältlich, nach dem Kauf fallen zum Spielen keine zusätzlichen Abogebühren an.