Amazon-Chef zu New World: Spiele könnten Film und TV überholen

Das vor kurzem gestarteet New World hatte eine alles andere als einfache Entwicklung, doch nun ist klar, dass das Spiel ein Riesenerfolg ist. Die Gaming-Sparte von Amazon dürfte dadurch einen gewaltigen Auftrieb erhalten - darauf deuten auch Aussagen des Amazon-Chefs hin.

Amazon kann es doch

Amazon Game Studios

New World ist ein Hit. Das kann und muss man derzeit feststellen. Die große Frage ist natürlich, wie lange das so bleibt, zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die Server aber bestens gefüllt, auf Steam ist New World nach wie vor der Topseller Nummer 1. Bei Amazon-CEO Andy Jassy, der die Nachfolge von Gründer Jeff Bezos übernommen hat, kommt ein solcher Erfolg natürlich bestens an.Wie Bloomberg berichtet, sagte Jassy, dass Amazon dank New World endlich im Spielegeschäft Fuß gefasst habe. Auch Jeff Bezos, der natürlich hinter den Kulissen nach wie vor der starke Mann des Unternehmens ist, hat sich kurz nach Start des Spiels auf Twitter zu Wort gemeldet: "Nach vielen Misserfolgen und Rückschlägen im Gaming haben wir einen Erfolg. Ich bin so stolz auf das Team für seine Beharrlichkeit. Betrachtet die Rückschläge als hilfreiche Hindernisse, die das Lernen fördern. Was auch immer eure Ziele sind, gebt nicht auf, egal wie schwer es wird."Bezos postete dabei auch zwei Artikel, in denen er auf die Misserfolge anspielte, u. a. einen von Bloomberg mit dem Titel "Amazon kann so ziemlich alles herstellen - außer ein gutes Videospiel". Auch Jassy ließ es sich nicht nehmen, die vorherige Kritik anzusprechen und meinte, dass viele Artikel darüber geschrieben worden seien."Es dauert eine Weile, bis man einen Treffer landet, oder mehrere, aber sie haben ihre Entschlossenheit nicht verloren", meinte er in Richtung der Amazon Game Studios. Mittlerweile ist Andy Jassy aber überzeugt, dass hauseigene Spiele die Amazon-Bemühungen hinsichtlich Musik, Filmen und Fernsehen überholen könnten. Es sieht also ganz danach aus, als hätten Amazon und dessen Chef Blut gerochen.