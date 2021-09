Skandal-Bericht: Team Wallraff undercover bei Amazon Deutschland

"Team Wallraff deckt unfassbare Missstände bei Amazon auf" titelt RTL nun zur gleichnamigen TV-Sendung. Was die Reporter entdeckt haben, dürfte die meisten Amazon-Kunden nicht schocken - denn über die Arbeitsbedingungen gibt es seit Jahren Negativberichte.

Recherchen, Undercover-Einsätze, Interviews

Schlechte Bedingungen sind keine Ausnahmen

Die Reporter der RTL-Sendung "Team Wallraff" haben nun in der bekannten Manier der Wallraff-Undercover-Einsätze selbst erfahren, wie es in vielen Bereichen des Konzerns in Deutschland tatsächlich zugeht . Allein in diesem Jahr gab es schon einige Vorwürfe in den Medien, die häufig mit den Subunternehmen des Online-Riesens zu tun hatten (Siehe: Fahrer, die in Flaschen pinkeln: Flut an Beweisen nach Amazon-Dementi ).Das RTL-Team ist den Vorwürfen auf die Spur gegangen und hat sich in verschiedenen Bereichen anstellen lassen, um selbst zu erfahren, wie es in den Logistikzentren und bei den Auslieferungsfahrern wirklich zugeht.Die Reporter sprachen zudem mit Lagerarbeitern, Lkw-Fahrern und den Auslieferungsfahrern, um ihre eigenen Eindrücke zu überprüfen - es handelte sich dabei allem Anschein nach bei allen Problemen um die Mehrheit und nicht um Ausnahmen.Bei Amazon herrsche ein System der Ausbeutung, Angstkultur und Überwachung, schreibt RTL nun zusammenfassend. Vor allem durch ein Geflecht aus Subunternehmen werden Mitarbeiter ausgebeutet. Die Fahrer können den Recherchen nach ihre Vorgaben gar nicht erfüllen, in den meisten Fällen ist das schlichtweg unmöglich. Dementsprechend sinken auch die Stundenlöhne, mit denen die Mitarbeiter angelockt werden: Wer seine Vorgaben nicht einhält - dazu gehören Pünktlichkeit, Kundenbeschwerden - bekommt Strafpunkte, die sich Einkommens-mindernd auswirken.Zudem bestätigte das Team Wallraff, dass durch den Einsatz von Mitarbeitern zum Beispiel aus Litauen das System des deutschen Mindestlohns von 9,60 Euro untergraben wird.Aber auch die Lagerarbeiter in den Zentren vor Ort berichten von Missständen bei den Arbeitsbedingungen und dazu über eine Vollüberwachung, wie es sie kaum in anderen Unternehmen gibt. Zitiert werden Verbote von Ruhepausen, streng kontrollierte Toilettenpausen und "eine Angstkultur und Überwachung". All diese Vorwürfe sind nicht neu, doch nach dem Bild, das RTL zeichnet, sind sie alle noch existent.Als Reaktion auf die Sendung gibt es von Amazon auch ein Video. Zudem gab der Konzern bekannt, den Vorwürfen nachzugehen.