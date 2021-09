Windows 11: Microsoft stellt neue und überarbeitete Fotos-App vor

Windows 11 erscheint bereits in knapp vier Wochen und das bedeutet, dass das Betriebssystem im Wesentlichen schon fertig ist. Microsoft wird allenfalls noch kleinere Fehler fixen, aber nicht mehr. An einzelnen Apps wird aber nach wie vor gearbeitet, dazu zählt auch die Fotos-App.

Demnächst für Insider verfügbar

Die Fotos-App von Windows 10 bzw. sicherlich auch Windows 11 ist ein durchaus wichtiger Bestandteil des Betriebssystems. Schließlich ist das Betrachten von Kameraaufnahmen und sonstigen Bildern eine der beliebtesten und damit wichtigsten Tätigkeiten, die Nutzer im Alltag durchführen.Die bisherige Ausgabe der Microsoft-eigenen Anwendung hatte aber nicht nur Freunde. Das liegt daran, dass das aktuelle Design nicht gerade Nutzer-freundlich ist, die Funktionalitäten wie einfache Bildbearbeitung sind auch nicht wirklich brauchbar.Nun hat aber Windows-Chef Panos Panay eine neue Ausgabe der App vorgestellt: In einem kurzen Video auf Twitter kann man kann man einen "First Look" sehen, Panay schreibt, dass die neue "wunderschön redisgnte" Version demnächst für Windows Insider freigegeben wird. Damit ist nicht klar, ob die App tatsächlich zum Start von Windows 11 verfügbar sein wird. Das spielt aber ohnehin nur eine untergeordnete Rolle, da diese Anwendung über den Microsoft Store aktualisiert wird und nicht gemeinsam mit dem Betriebssystem verteilt werden muss.Allzu gut kann man im Video nicht erkennen, wie man die App in der Praxis nutzen kann, klar ist aber, dass Microsoft keine fundamentalen Änderungen durchführt. Das bisherige Design wird also im Wesentlichen beibehalten. Einige neue Elemente gibt es aber natürlich dennoch, darunter eine Übersicht der letzten bzw. aktuellen (im Video sind zwölf zu sehen) Bilder, sie sind in einer neuen Leiste am unteren Rand zu finden.Das ist eine Lösung wie sie häufig auf Mobilgeräten zu verwendet wird und womöglich plant Microsoft auch eine Version für Smartphones. Welche neuen Features ansonsten noch kommen, ist derzeit nicht bekannt, denn einen Blogbeitrag hat Microsoft dazu noch nicht bereitgestellt.