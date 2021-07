Google blockiert Anmeldungen von alten Android-Geräten ab September

Google startet schon ab September mit einer neuen Sicherheitsmaßnahme für Google-Konten und alten Android-Geräten . Nutzer, die noch mit Android 2.3.7 alias Gingerbread und älter unterwegs sind, können sich dann nicht mehr bei ihren Google-Konten anmelden.

Geräte-Anmeldung wird von Google-Diensten blockiert

Das berichtet das Online-Magazin Bleeping Computer . Google hat angefangen, Nutzer mit älteren Android-Geräten anzuschreiben. Google teilt den Android-Nutzern nun per E-Mail mit, dass sie sich ab Ende September auf Geräten mit Android 2.3.7 und älter aus Sicherheitsgründen nicht mehr bei ihrem Google-Konto anmelden können. Da heißt es:"Im Rahmen unserer ständigen Bemühungen um die Sicherheit unserer Nutzer wird Google ab dem 27. September 2021 die Anmeldung auf Android-Geräten mit Android 2.3.7 oder niedriger nicht mehr zulassen", erklärt Android Help Community Manager Zak Pollack . "Wenn Sie sich nach dem 27. September auf Ihrem Gerät anmelden, kann es zu Fehlern bei der Eingabe von Nutzernamen oder Passwort kommen, wenn Sie versuchen, Google-Produkte und -Dienste wie Gmail, YouTube und Maps zu nutzen."Google zieht also ab September einen Schlußstrich - das dürfte aber nur sehr wenige Nutzer betreffen. Android 2.3.7 kam bereits Ende 2011 heraus, ist also mittlerweile knapp ein Jahrzehnt alt. Google gehört nun zu einem der letzten Dienste-Anbieter, die offiziell die Unterstützung für die veralteten Android-Versionen einstellen. Diejenigen, die tatsächlich noch Geräte mit diesen alten OS-Versionen betreiben, sollten laut Google nun so bald wie möglich auf neuere Android-Versionen (3.0 oder höher) aktualisieren, damit sie den Zugang zu den Google-Apps und -Diensten nicht verlieren.Diejenigen, die nicht auf neuere Android-Versionen aktualisieren können, können alternativ versuchen, sich über einen Webbrowser in ihre Google-Konten einzuloggen, was ihnen eine alternative Möglichkeit bietet, Google-Dienste auf nicht unterstützten Android-Geräten zu nutzen.