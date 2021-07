Windows 11-kompatible Motherboards: ASRock stellt Liste bereit

Microsoft wünscht sich für den Betrieb von Windows 11 ein Trusted Platform Module Version 2.0 - auch wenn es hier Wege gibt, die Anforderung zu umgehen. ASRock macht es seinen Kunden jetzt leichter, die entsprechende Motherboards zu finden und Einstellungen vorzunehmen.

Trusted Platform Module bei ASRock

Generation Unterstützte Chipsätze Intel 100 series Z170, H170, B150, H110 Intel 200 series Z270, H270, B250 Intel 300 series Z390, Z370, H370, B360, B365, H310, H310C Intel 400 series Z490, H470, B460, H410 Intel 500 series Z590, B560, H510, H570 Intel X299 series X299

Gehen Sie auf die "Sicherheitsseite", um die Option "Intel Platform Trust Technology" zu finden.

Aktivieren Sie "Intel Platform Trust Technology" unter UEFI BIOS.

Generation Unterstützte Chipsätze AM4 300 series X399, X370, B350, A320, X300, A300 AM4 400 series X470, B450 AM4 500 series X570, B550, A520 TRX40 series TRX40

Gehen Sie zur Seite "Erweitert" \ "CPU-Konfiguration", um AMD fTPM-Schalter zu finden.

Stellen Sie die Option "AMD fTPM switch" auf AMD CPU fTPM.

Windows 11 rückt die Sicherheitshardware Trusted Platform Module (TPM) wieder neu in den Fokus. Heute liefert deshalb ASRock seine Liste an AMD- und Intel-Motherboards (via Wccftech ), die mit Microsofts neuem Betriebssystem Windows 11 voll kompatibel sein sollen.Darüber hinaus stellt das Unternehmen auch Anleitungen bereit, welche BIOS-Einstellungen nötig sein können, um TPM zu aktivieren, wenn keine TPM-2.0-Modul verbaut ist - bei Intel heißt diese Option PTT, bei AMD fTPM. ASRock merkt hier an, dass sich der Support abhängig vom offiziellen Release von Windows 11 natürlich noch ändern kann.Für die Aktivierung von PTT liefert ASRock folgende Anleitung zu den BIOS-Optionen:Für die Aktivierung von fTPM verweist ASRock auf folgende BIOS Optionen:Zu guter Letzt verweist ASRock dann auch noch auf die CPU-Support-Liste, die Microsoft für Intel und AMD veröffentlicht hat. Man darf sehr gespannt sein, wie sich das Thema TPM-Support in den Monaten bis hin zum vollen Release von Windows 11 entwickeln wird. Wir werden euch über Ankündigungen wie immer auf dem Laufenden halten.