Next-Gen-Motherboard: Preise und erste Modelle der MSI X670-Familie

AMDs AM5-Plattform der nächsten Generation kommt bald in die Hände der ersten Konsumenten - und damit auch neue Motherboards. Etwas zu eifrigen Online-Händlern ist es zu verdanken, dass man jetzt den ersten Blick auf das Angebot von MSI werfen kann.

Da kommen noch zwei von MSI

MSI

Bald dürfen die Ryzen 7000 (Raphael) Zen 4-Prozessoren zeigen, was sie können, dafür brauchen sie natürlich auch das passende Bett: Motherboards mit AM5-Sockel. Bei einem eigenen AMD-AM5-Motherboard-Event hatten alle großen Board-Partner vor rund 10 Tagen entsprechende Produkte angekündigt, jetzt liefern inoffizielle Quellen die ersten konkreten Details. Wie VideoCardz berichtet, sind bei mehreren italienischen Online-Händlern zwei Modelle der kommenden MSI X670 Motherboard-Serie aufgetaucht.Die zwei Mitglieder der X670-Familie hatten sich demnach gleich auf drei verschiedenen Webseiten gezeigt. Dass dabei immer die gleichen Produktbilder Verwendung finden, deutet darauf hin, dass die Quelle wohl ein gemeinsamer Vertriebshändler sein dürfte. Beim Preis machen die Händler aber noch recht unterschiedliche Angaben.Das günstigere Modell wird in einer Preisspanne von 374 bis 426 Euro gelistet, hier ist der italienische Mehrwertsteuer-Satz von 22 Prozent aber schon enthalten. Noch deutlich muss man bald für das Modell MPG X670E Carbon Wi-Fi investieren, das zwischen 562 und 640 Euro gelistet wird und mit der "Extreme" Variante des X670 Chipsets ausgerüstet ist.Noch nicht in den Händlerlisten zu finden, aber von MSI geplant, sind Modelle, die sich noch einmal über diesen beiden Varianten einsortieren, sowohl bei der Hardware als auch beim Preis. Wie üblich darf man hier noch die beiden High-End-Modelle MEG "Ace" und "Godlike" erwarten, laut Videocardz wie üblich, mit noch besserem Stromversorgungsdesign (22 + 2 + 1 Phasen) und schnellerem Ethernet (bis zu 10GbE). Ryzen 7000-Prozessoren erscheinen im September , zeitnah dürfte es also auch offiziell mit dem Motherboard-Vorverkauf losgehen.