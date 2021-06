Microsoft kündigt zweites Windows-Event für 24. Juni an - für Entwickler

Der neue Store

Jetzt stellt sich heraus, dass das angekündigte Windows 11-Event nicht das Einzige sein wird, das am kommenden Donnerstag stattfindet. Von diesem zweiten Event ist bisher noch nicht so viel zu erfahren. Angekündigt wurde es bei Twitter durch das Windows Developer-Team. Dabei wird auf einen YouTube-Stream verlinkt , dessen Thema noch einfach als "TBD" (to be done - noch zu erledigen oder to be defined - noch zu definieren) offen steht. Es ist aber ziemlich klar, was Microsoft da plant: man wird nach der Enthüllung des neue Betriebssystems gleich ein großes Update für Entwickler verkünden, was sie in Zukunft erwarten können und welche Neuerungen für sie bei Windows 11 mit dabei sein werden.Wie bei solchen Einladungen häufig üblich, gibt es kaum Informationen vorab. Durch die Verlinkung des YouTube-Streams ist aber klar, dass jeder Interessierte am 24. Juni sich auch gleich noch das Developer-Event vermutlich mit viel technischem Hintergrund ansehen kann.Es wird gemunkelt, dass das Unternehmen an einem brandneuen Microsoft Store mit neuen Richtlinien arbeitet, die die Arten von Apps, die über den Store vertrieben werden können, erweitern. Daher ist es gut möglich, dass der neue Store im Mittelpunkt des zweiten Events stehen wird.