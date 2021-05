Timmyyyyyyyy! Easter Egg der Original-Xbox nach 20 Jahren verraten

Programmierer verstecken immer wieder Easter Eggs in ihren Entwicklungen - meist werden sie auch mehr oder weniger schnell entdeckt. Ein Easter Egg der Originalen Xbox ist 20 Jahre lang unbekannt geblieben, doch jetzt gab es einen Insider-Tipp.

Signiert wie ein Meisterwerk, nur gut versteckt

So führt man es laut Kotaku aus (Übersetzt mit deepl.com): Gehen Sie in "Musik" und legen Sie eine Audio-CD ein. (Ein kurzes Album wird weniger Zeit in Anspruch nehmen.)

Wählen Sie auf dem Audio-CD-Bildschirm "Kopieren", erneut "Kopieren" und dann "Neuer Soundtrack".

Löschen Sie den Standard-Soundtrack-Titel und ersetzen Sie ihn durch (ohne Anführungszeichen) "Timmyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!" (Das ist der Buchstabe "y" 26 Mal. Sie brauchen nicht zu zählen; füllen Sie einfach das gesamte Feld aus und ersetzen Sie das letzte durch ein "!".)

Wenn das Rippen abgeschlossen ist, gehen Sie zurück ins Hauptmenü.

Wählen Sie "Einstellungen" und dann "Systeminfo".

Sie sollten nun einen neuen Bildschirm sehen, der die Mitglieder des "Xbox Dashboard Teams" auflistet.

Ein Entwickler, der an Microsofts originaler erster Xbox-Konsole von 2001 mitgearbeitet hat und anonym bleiben möchte, hat das Online-Magazin Kotaku über das versteckte "Easter Egg" im Xbox-Dashboard informiert. 20 Jahre bleib es unentdeckt - doch nun gab ein Insider die Informationen dazu heraus. Wir konnten es selbst nicht überprüfen, aber laut Kotaku gibt es einen bisher unbekannten Abspann, in dem die Entwickler der Xbox genannt werden."Ich habe nicht wirklich erwartet, dass es gefunden wird, es sei denn, der Quellcode ist durchgesickert oder jemand hat das Dashboard zurückentwickelt", so die Quelle. "Der Auslöser war der gleiche wie beim 'Haupt'-Easter Egg, also wusste ich, dass es möglich war. Ich dachte mir, jemand müsste es durchsickern lassen, damit es bekannt wird." Das zitiere "Haupt"-Easter Egg verbirgt sich im Audio-CD-Ripping-Bildschirm. Das nicht entdeckte geheime zweite Easter Egg befindet sich im ebenfalls dort und löst wie das bekannte erste Easter Egg eine Auflistung der verantwortlichen Xbox-Entwickler auf.Der ehemalige Xbox-Entwickler hat zudem erklärt, warum er jetzt damit rausrückt: "Ich habe mich entschlossen, es jetzt zu verraten, da es schon 20 Jahre her ist und ich dachte, es wäre cool, wenn die Leute wüssten, dass es diesen Trick tatsächlich gibt. Ich weiß, dass viele Seiten diese Art von Dingen gerne nachverfolgen und alle Leute auf dieser Liste arbeiten nicht mehr für Microsoft. Ich dachte auch, wenn ich es jetzt nicht tue, wird es wahrscheinlich nie passieren. Es war schon so lange her, dass ich mich nicht einmal mehr an den Auslöser erinnern konnte! Ich musste die Xbox anschließen und mehrere Dinge ausprobieren, um sicher zu sein.In Anbetracht dessen, wie gründlich Microsofts erste Konsole gehackt und auseinandergenommen wurde, war ich überrascht, dass keine anderen Parteien dieses Geheimnis bereits gelüftet hatten." Wer sich noch fragt, was es mit "Timmyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!" auf sich hat: Es ist eine Referenz auf South Park.