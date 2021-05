Nach PS5-Sneakern: Microsoft und Adidas arbeiten an Xbox-Schuhen

Die Sneaker- und Gaming-Szene blickt gespannt auf Sony und Microsoft. Während die Japaner in Zusammenarbeit mit Nike an PS5-Sneakern arbeiten, soll in Redmond eine Kooperation mit Adidas angepeilt werden. Die Schuhe im Xbox Series X-Design sollen ab Juni erhältlich sein.

Xbox Gear-Shop wird aufgestockt: Drei Paar Adidas-Schuhe

Complex / Adidas

Ende April sickerten die ersten Bilder des für Mai erwarteten "Nike PG 5"-Sneakers im Stil der PlayStation 5 an die Öffentlichkeit durch. Nun sind es erste Konzeptzeichnungen und Fotos von Vorserienprodukten, die laut Complex den neuen "Adidas x Xbox"-Schuh zeigen. Angelehnt an den Look der Xbox Series X , soll auf Basis des Forum Tech Boost-Sneakers das Corporate Design von Microsofts Gaming-Sparte an die Füße oder in die Vitrinen von Spielern und Sammlern gelangen. Wird der PS5-Schuh von Sony und Nike ab dem 14. Mai in li­mi­tier­ter Stückzahl verkauft, sollen die Xbox-Sneaker im Juni starten.Weitere Schuhe in Xbox Series X-Optik sollen von Adidas im Oktober und November ver­öf­fent­licht werden. Dabei dürften zusätzlich der Basketball-Sneaker Retro Forum Mid und Forum Tech als Grundlage dienen. Industrienahe Quellen berichten weiterhin, dass Microsoft und Adidas ihre Kooperation auch über die drei Modelle hinaus im Jahr 2022 fortsetzen könn­ten. Eine Bestätigung von beiden Unternehmen steht jedoch ebenso aus, wie die Be­kannt­ga­be des Verkaufspreises und der wahrscheinlich auch hier limitierten Stückzahl.Das geleakte Design der ersten "Adidas x Xbox"-Sneakers zeigt eine schwarze Farbgebung samt Mesh-Struktur und Kunstleder sowie einer markanten, weißen Boost-Dämpfung. Eben­so darf natürlich das Xbox-Logo nicht fehlen. Auf dem ersten Bild eines möglichen Pro­to­ty­pen sind zudem grüne Schnürsenkel als Alternative zu den ab Werk eingesetzten, schwarzen Varianten zu sehen. Die Sammlerstücke dürften voraussichtlich ähnlich schwer erhältlich sein, wie die Xbox Series X an sich. Derzeit kämpfen sowohl Microsoft, als auch Sony mit erheblichen Lieferproblemen ihrer Next-Gen-Konsolen.