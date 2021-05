Xbox Game Pass: Microsoft schließt Schlupfloch für Halbpreis-Abo

Microsofts Spiele-Abo-Dienst Xbox Game Pass hat seit Herbst 2020 mit EA Play ein wichtiges neues Standbein bekommen. Die Integration des Dienstes von Electronic Arts hatte aber auch einen "Trick" zur Folge, der über eine Konvertierung eines EA Play-Abos funktionierte.

Mit dem Start von EA Play für Xbox Game Pass Ultimate ist es für Xbox-Nutzer des Pauschal­angebots von Electronic Arts sinnlos geworden, Game Pass und EA Play gleichzeitig zu be­ziehen. Das wussten auch die beiden Unternehmen und gaben den Kunden die Möglichkeit, EA Play-Codes zu Abos des Microsoft-Dienstes zu konvertieren.Bisher konnte man sich aber über diese Konvertierung ein verhältnismäßig günstiges Abonnement für den Xbox Game Pass Ultimate sichern - im Wesentlichen bekam man das Microsoft-Abo auf diese Weise zum halben Preis. Denn das Jahresabo von EA Play konnte in vier Monate Game Pass umgewandelt werden. Ersteres kostet allerdings nur 24,99 Euro, vier Monate Game Pass Ultimate sind hingegen 51,96 Euro wert (monatlich werden beim Game Pass Ultimate 12,99 Euro fällig).Wie Twisted Voxel (via VGC ) entdeckt hat, wurde diese "Lücke" nun von Microsoft geschlossen. Denn der Redmonder Konzern hat seine Nutzungsbedingungen angepasst, damit die Umrechnung nun nicht mehr ein um die Hälfte vergünstigtes Abo ergibt. Konkret bedeutet das: Für ein Jahresabo bekommt man statt vier Monaten nun nur noch zwei.Die entsprechende Passage in den FAQ in voller Länge: "Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder können EA Play-Codes für die Xbox-Konsole einlösen, aber diese werden automatisch umgerechnet und erweitern ihr Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement. Ein Monat EA Play verlängert das Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement um zehn Tage und ein EA Play-Code für ein Jahr verlängert das Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement um zwei Monate."