Xbox-Merch startet zum 20. Jubiläum der Xbox in limitierter Auflage

In diesem Jahr feiert Microsoft den 20. Geburtstag der Xbox. Schon jetzt startet das Unternehmen dazu etwas Interessantes für Fans: Es gibt Tassen, T-Shirts und mehr mit einem Extra-Logo zum Jubiläum . Einiges ist schon ausverkauft, anderes kann jetzt vorbestellt werden.

Jubiläums-Edition mit Xbox und Halo

Xbox-Premiere November 2001

Das hat das Online-Magazin ONMSFT entdeckt. Microsoft hat dazu im Xbox Gear Shop erste Sonder-Artikel - teils in limitierter Auflage - für Xbox-Fans gestartet. Dazu gehören Tassen, Taschen, T-Shirts und ein Trucker-Hat. Die Jubiläums-Artikel haben die 20 mit dem Xbox-Logo kombiniert. Dazu startet auch Halo-Merchandise in limitierter Auflage, bei der die 20 mit dem Halo-Icon verbunden wurde. Halo war eines der ersten Spiele, die vor 20 Jahren für die damals neue Konsole auf den Markt kamen. "Halo: Combat Evolved" war einer der Launch-Titel.Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 20-jährigen Bestehen der Xbox-Konsolen und der Halo-Videospielreihe hat Microsoft nun den Verkauf gestartet. Der offizielle Xbox Gear Shop versendet dabei auch nach Deutschland. Das Highlight ist die Xbox-Tasse zum 20-jährigen Jubiläum, die auf der Rückseite mit dem Xbox-Gamertag versehen werden kann.Die Vorbereitung zu dem großen Jubiläum laufen also auf Hochtouren. Man darf gespannt sein, was noch alles kommen wird. Die Xbox kam Ende 2001 in den USA auf den Markt, im Frühjahr 2002 dann auch in Europa. Microsoft wollte mit dem Blick auf den Erfolg anderer Spielkonsolen den Markt mit erobern und malte sich gute Umsatz-Chancen aus. Die Entwicklung der Xbox lief zunächst in den 1990ern an. Der Name war dabei zunächst nur der interne Projektname, der sich aus der Schnittstelle DirectX und "Box" für die kleine Kiste zusammensetzte.Der Projektname setzte sich dann aber bekanntermaßen durch.