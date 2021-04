Sony verhandelt mit Microsoft über Cloud-Gaming "nur für PlayStation"

Trotz der Konkurrenz im Konsolen-Markt nutzt Sony die Cloud-Infrastruk­tur von Microsoft. Sonys Entertainment-Chef hat jetzt in einem Interview betont, dass man weiterhin im Austausch ist, auf eine Öffnung des Kon­zerns für plattformübergreifende Ideen darf man aber nicht hoffen.

Sony hält von der Idee der verzahnten Konkurrenzsysteme weiter nichts

Erfolg noch nicht sicher

PlayStation Now: PlayStation-Games als Stream am PC spielen

Seit rund zwei Jahren machen Sony und Microsoft in Bezug auf Cloud-Infrastruktur gemein­same Sache. Cloud- und Streaming-Angebote des japanischen Unternehmens werden seit dem über Azure-Datenzentren realisiert. In einem Interview mit Nikkei (Paywall, via VGC ) hat jetzt Sony Interactive Entertainment CEO Jim Ryan zum aktuellen Status des Deals Stellung bezogen: "Wir sind immer noch über den Austausch von Ideen im Gespräch mit ihnen, und es gibt einige sehr interessante Dinge." Man werde Sonys Cloud-Strategie aber erst bekannt geben, "wenn die Zeit reif ist", so Ryan.Allerdings liefert der Sony-Manager dann sofort auch eine klare Einschränkung, was Nutzer von dieser Strategie erwarten können - und auch, was nicht: Demnach sei es natürlich denkbar, das der Konzern auch für zukünftige Vorhaben auf die technische Infrastruktur von Microsoft setzt. "Aber das Cloud-Gaming-Erlebnis, das wir anbieten werden, wird einzigartig und nur auf PlayStation zu finden sein." Sony bleibt hier also voll auf Kurs und sieht bisher keinen Anlass, sich im Zuge des Aufstiegs von Cloud-Gaming-Angeboten weiter zu öffnen.In Bezug auf die zu erwartenden Auswirkungen solcher Angebote auf die Konsolen-Verkaufszahlen ist sich Sonys verantwortliche Manager sicher, dass man für diese Frage noch Zeit hat. "Die Geschichte zeigt, dass der Umsatz im dritten oder vierten Jahr seinen Höhepunkt erreicht. Am Ende des Zyklus kann die Cloud eine gewisse Rolle spielen." Damit stellt Ryan klar, dass man bei Sony einen durchschlagenden Erfolg von Cloud-Gaming wohl nicht in den nächsten 5 Jahren erwartet.