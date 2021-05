Sony will PlayStation-Games künftig auch für Mobile veröffentlichen

Der japanische Hersteller Sony feiert mit seiner PlayStation seit nunmehr Jahrzehnten riesige Erfolge, mobil hatte man deutlich weniger Glück. Play­Station Portable und PlayStation Vita konnten sich nicht durchsetzen, Sony wagt nun aber einen neuen Anlauf, und zwar auf Smartphones.

Games aus einem Vierteljahrhundert PlayStation

Sony hat sich lange darauf konzentriert, seine großen Konsolen mit seinen zahlreichen exklusiven Marken wie Gran Turismo und God of War zu versorgen. Doch zuletzt öffneten sich die Japaner in Richtung PC und feierten auf diese Weise auch große Erfolge. Denn die PC-Versionen von Days Gone und Horizon Zero Dawn waren und sind beliebt, entsprechend sieht dich das japanische Unternehmen nun weiter an, wie man seine Angebotspalette erweitern kann.Der Elektronikkonzern hat deshalb vor kurzem in einem Strategie-Meeting besprochen, ob und wie man sein Spiele-Portfolio erweitern kann. Und wie DualShockers berichtet, kam Sony auch zum Schluss, dass man AAA-Spiele für die PlayStation 5 mit mobilen Games ergänzen will. Die Manager des Konzern wollen den Schwung der jüngsten PC-Erfolge mitnehmen und auch den Mobilmarkt erschließen bzw. erobern.PlayStation-Chef Jim Ryan verwies auf einen Katalog verschiedener First-Party-Marken aus 25 Jahren PlayStation-Geschichte, einige davon will man künftig auch mobil veröffentlichen. Laut Ryan will man auf diese Weise "Millionen Gamer" abseits der eigenen Plattform (also PlayStation) erreichen. An welche Spiele Sony hier denkt und welche Titel für eine mobile Veröffentlichung überhaupt Sinn ergeben, ist derzeit nicht bekannt.Mobile war übrigens nicht das einzige Thema des Strategie-Meetings, Sony hat sich auch zum Ziel gesetzt, verstärkt PlayStation-Marken für das Kino sowie Fernsehen umzusetzen. Hier unternimmt man dieser Tage erste Schritte, und zwar mit dem Uncharted-Film sowie einer Serien-Umsetzung von The Last of Us.